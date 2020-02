Metro Exodus – Sam’s Story: чужак в чужой земле

Из чумной радиоактивной Москвы, через Волгу, Каспий, Ямантау и Новосибирск к Байкалу, а затем еще дальше, на край света – во Владивосток. Metro Exodus – Sam’s Story / «История Сэма» рассказывает о последней, но, возможно, не финальной, части путешествия одного из спартанцев, бывшего американского морпеха Сэма, пытающегося найти дорогу домой. Внимание, в рецензии есть небольшие спойлеры к основной кампании Metro Exodus.

Metro Exodus – Sam’s Story Жанр шутер от первого лица

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4, Stadia

Разработчики 4A Games

Издатель Deep Silver

Язык английский, русский, украинский

Сайты Epic Games Store , Steam

Итак, после событий Metro Exodus, когда спартанцы нашли себе новый дом на Байкале, один из них, Сэм, бывший морской пехотинец, охранявший посольство США в Москве, решает отправиться домой в Америку, повидать престарелого отца, если тот еще жив. Естественно, самый логичный путь в таком случае на восток, к берегу Тихого океана, где Сэму предстоит найти плавсредство, способное доставить его в Сан-Диего.

Взяв у спартанцев ту самую «Буханку», а затем сменив ее на трактор (как это иронично), Сэм добирается до Владивостока. Город изуродован цунами, наводнен хищной фауной, но здесь тоже живут люди. Очень быстро Сэм узнает, что во Владивостоке есть практически целая атомная подводная лодка, но вот беда, ее реактор за прошедшее с войны время выработал все топливо, и чтобы поставить лодку «под пары», необходимо найти новую реакторную сборку и установить ее на корабль. Хорошо хоть во Владивостоке есть человек, который знает, где можно найти топливо для реактора. К нему-то и отправится Сэм.

В отличие от предыдущего DLC The Two Colonels, по структуре, локациям и манере повествования отсылающего нас к оригинальным Metro 2033 и Metro: Last Light, новое дополнение сделано в духе Metro Exodus. Это еще один большой открытый для исследований уровень с разнообразными интересными объектами для исследования.

Впрочем, это не Каспий, где вы вольны были идти в любою сторону. После вызванных ядерными взрывами цунами, изуродовавших Владивосток, часть города затопило и он стал похож на Венецию. По сути, новый уровень – это что-то вроде Волги или скорее даже Тайги, широкий извилистый коридор с ответвлениями. Такая структура позволяет более плотно вести игрока по сюжету, при этом оставляя простор для исследования мира. По многочисленным водным пространствам Владика мы будем перемещаться на моторной лодке, впрочем, придется походить и пешком, полазить по трехмерным лабиринтам разрушенных многоэтажек и снова спуститься во тьму военной базы, чем-то напоминающей базу на Каспии.

В Sam’s Story есть все, за что мы любим серию Metro. В целом неплохая история, хотя и с совершенно предсказуемым финалом, возможность сделать свой выбор и два разных окончания. И хотя, как и в основной игре, вы можете щадить сдающихся противников, помогать NPC и проходить большие отрезки уровня в stealth-режиме, выбор, влияющий на окончание игры, вам предложат сделать в самом конце. Это в прямом смысле слова триггер, но в данном случае он совершенно оправдан.

Есть в Sam’s Story и где пострелять (последние 15-30 минут, в зависимости от вашего темпа, вообще одна сплошная перестрелка), и где побродить. AI-противники по-прежнему ведут себя очень предсказуемо и умирают очень легко, но зато стрельба стала намного лучше, чем в Metro 2033 и Metro: Last Light. Есть в игре пасхальные яйца и локации с загадками, есть привычная атрибутика СССР и 80-х гг., есть области с повышенной радиацией и загазованностью. Нововведение – большое количество мин и растяжек, и специальный детектор, позволяющий обнаруживать их, а также месторасположение полезных предметов и апгрейдов для оружия и брони.

Кстати, об оружии. В арсенале Сэма новый мощный пистолет 45 калибра и новая штурмовая винтовка, похожая на модификацию AR-15. Естественно, все оружие позволено модифицировать. Пистолет можно превратить в бесшумный, а из винтовки сделать снайперку. Кроме того, никто не отменял старые добрые «Калаши», наганы и дробовики.

Из новых противников стоит упомянуть электрических пауков в самом финале. Эти твари умеют вырубать ваше электрооборудование, а драться в темноте при свете зажигалки — удовольствие достаточно сомнительное. Плюс вернулись крыланы, теперь в виде классических боссов, убивать которых придется долго и немного нудно. Всего в DLC три боя с крыланами и это, пожалуй, самые спорные эпизоды всего дополнения.

В отличие от молчаливого Артема, Сэм свободно общается с NPC, как с сюжетными, так и со встреченными им в открытом мире, отвечает на их реплики, а порой и сам комментирует свои действия, комментирует немногословно, но все же. Скажем честно, с «говорливым» героем подача сюжета стала более естественной, это именно то, чего не хватало Metro Exodus и за что ее заслуженно ругали. Мало того, акцент Сэма, то, как он мешает английские и русские слова, вносит в игру некоторый юмористический элемент.

Вообще, несмотря на всю серьезность тематики, а в этот раз нам предлагают ответить на вопрос «Любые ли средства оправдывают достижение цели?», в Sam’s Story больше юмористических моментов, чем во всех предыдущих частях вместе взятых. Некоторые шутки, про тот же трактор или бурятов, западные игроки скорее всего не поймут, некоторые — более интернациональные. Ну а попойка Сэма с Капитаном – это вообще один из самых смешных эпизодов, которые я видел в играх.

В отличие от основной кампании Metro Exodus, в которой было много женских персонажей, в Sam’s Story женщин совсем нет, даже случайных NPC (я, конечно, пропустил одну точку интереса на карте, но неужели там были представительницы сильного пола?). И это странно, ведь в основной кампании именно женщины были моральным компасом, одушевленным голосом совести и даже двигателем сюжета.

Всего в Sam’s Story 5-7 часов геймплея, в зависимости от вашей скорости и скрупулезности в исследовании мира, то есть примерно треть или четверть от основной кампании. Скажем, у меня ушел 21 час на основную игру, 2,5 часа на дополнение The Two Colonels и 7,5 часов на Sam’s Story, что суммарно дало 31 час на всю Metro Exodus — впечатляющая цифра для сугубо однопользовательской игры. Впрочем, стоит учесть, что я прохожу игры неторопливо, заглядывая под каждый камень, читая все записи и т.д.

15 февраля 2020 г., проведя ровно год в качестве эксклюзива Epic Games Store, Metro Exodus со всеми дополнениями выходит в Steam. При этом цены игры и DLC в магазинах одинаковы. То же дополнение Metro Exodus – Sam’s Story стоит 275 грн. и там, и там. Другое дело, что к выходу финального DLC в EGS стартовала распродажа, на которой Metro Exodus – The Two Colonels можно купить со скидкой в 40%, то есть за 89 грн., а Metro Exodus Expansion Pass, включающий оба дополнения, со скидкой 20% за 262 грн., что дешевле, чем одно DLC в Steam. Конкуренция – страшная сила!

Подводя итоги. Metro Exodus – лучшая игра 4A Games и, вероятно, лучшая игра, сделанная в Украине. Metro Exodus – Sam’s Story – впечатляющее завершение истории. Приятно, что 4A Games, как и обещал Андрей Прохоров в своем интервью, не стала зарабатывать на дополнительном оружии и косметических предметах, а сделала полноценные сюжетные истории на собранных с нуля уровнях. Всем бы разработчикам так!

Можно предвидеть традиционную «рубку» в комментариях по поводу того, является ли Metro Exodus антироссийской или пророссийской игрой. Что ж, каждый видит то, что хочет видеть: боюсь, тех, кто обвиняет Metro Exodus в пропаганде «русского мира», не переубедит ничто, хотя очевидный главный посыл игры – антивоенный и направлен против текущего российского правительства. Антивоенный, но ни в коем случае не капитуляционный. Это важно.

Уже известно, что следующей игрой 4A Games станет Metro 4, но о проекте неизвестно пока ровным счетом ничего, и боюсь, мы не услышим о нем по крайней мере до E3 2021, а то и E3 2022. Можно только гадать, куда направятся герои следующей части. Может быть, в Америку, вслед за Сэмом? Почему бы и нет, российская специфика успела уже порядком надоесть.