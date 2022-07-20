Новости

Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»

Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»

С 1 сентября 2022 года украинские школы ждет пилотное внедрение обновленной программы по информатике для всех классов. Координационный совет проекта «Информатика NewG» Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»в его состав входят представители МОН, Министерства цифровой трансформации и эксперты в области цифровых технологий по результатам рассмотрения 405 заявлений отобрал 50 учреждений общего среднего образования, которые примут участие в пилотном проекте.

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Еще до начала полномасштабной войны — в декабре 2021 года — МОН и Минцифра инициировали обновление школьного курса по «Информатике» в соответствии с концептуальными принципами Новой украинской школы в рамках  широкой реформы IT-образования в Украине. Цель проекта «Информатика NewG» — заменить устаревшие уроки информатики на современный лад согласно Новой украинской школе. В конце мая проект, внедряемый программой EU4DigitalUA в рамках второго компонента «Институционное укрепление и развитие потенциала» (FIIAPP) и финансируемый ЕС, возобновили — провели отбор учителей информатики и учебных заведений, которые будут пилотировать новое содержание и ресурсы в 2022–2023 учебном году. По результатам было отобрано 50 заведений общего среднего образования, которые отвечали требованиям. Среди них:

  • 14 заведений — из сел, поселков и поселков городского типа
  • 17 заведений — из городов
  • 13 заведений — из областных центров
  • 6 заведения — из столицы

Полный список отобранных заведений — по ссылке.

«Курс поможет сделать уроки информатики интересными и понятными для школьников.

Это часть нашей реформы IT образования на школьном уровне. Информатика научит детей использовать Интернет для развития и достижения целей. Поможет анализировать, отличать правдивую информацию от ложной, находить образовательные курсы и работу. А не просто объяснит, что ноутбук это ноутбук, а чтобы включить компьютер, кнопку нужно нажать здесь»

Михаил Федоров

Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины

Старт пилота — 1 сентября 2022 года. Перед началом каждой учебной четверти будут проходить вебинары и тренинги для учителей информатики заведений-участников. В рамках проекта предполагается:

Курс
Frontend вечірній
Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Frontend вечірній
  • создание нового контента для 1-11 классов;
  • разработка образовательных ресурсов для изучения информатики с последующим размещением в свободном доступе на сайте Всеукраинской школы онлайн;
  • привлечение лучших украинских и европейских IT-экспертов.

1 сентября 2023 (после доработки и усовершенствования) созданные ресурсы масштабируются на все заведения общего среднего образования и будут доступны на платформе Всеукраинская школа онлайн. В МОН и Минцифри ожидают, что обновленные уроки информатики помогут более 4 млн. школьников получить современные знания в новом цифровом мире. Пока что МОН и Минцифра не раскрывает детальное содержание обновленной программы по информатике и не уточняет, чем именно она будет отличаться от старой.

***

Украинское правительство по очевидным причинам (IT-индустрия Украины принесла $3,2 млрд за первые пять месяцев и это единственная отрасль бизнеса, показавшая рост в 2022 году) делает огромную ставку на IT в стратегии экономического восстановления на развитии страны. Одна из главных целей —  увеличение  доли IT в ВВП страны с нынешних 4% до 10% к 2024 году, и значительная роль в достижении этой цели отведена «Дія.City».

В июне правительство запустило шесть грантовых программ по созданию новых рабочих мест, закладывающих основу крупного проекта «єРобота» Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»Государство обещает начать выдавать украинцам безвозвратные гранты до 250 тысяч грн на новый бизнес. За год планируют выдать 20 тыс. таких грантов, а всего на это выделят 5 млрд грн. и позволят каждому, кто имеет желание, навыки и план — запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру. В рамках этой программы государство предоставит от 750 тыс. грн до 3,5 млн грн для IT-стартапов (администрировать инициативу Украинский фонд стартапов), а также оплатит обучение украинцев по новым специальностям в сфере IT (предусмотрены стипендии до 30 тыс. грн) — всего на это выделят 1,8 млрд грн, чтобы обучить 60 тыс. украинцев (инициатива «Старт в IT», второе название — IT Generation).

Минцифры, Binance и Львовский IT Кластер запускают образовательный проект IT Generation, который поможет украинцам бесплатно получить образование и начать карьеру в IT


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить