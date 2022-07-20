Информатика по-новому — отобрано 50 украинских школ для пилотного проекта «Информатика NewG»

С 1 сентября 2022 года украинские школы ждет пилотное внедрение обновленной программы по информатике для всех классов. Координационный совет проекта «Информатика NewG» в его состав входят представители МОН, Министерства цифровой трансформации и эксперты в области цифровых технологий по результатам рассмотрения 405 заявлений отобрал 50 учреждений общего среднего образования, которые примут участие в пилотном проекте.

Еще до начала полномасштабной войны — в декабре 2021 года — МОН и Минцифра инициировали обновление школьного курса по «Информатике» в соответствии с концептуальными принципами Новой украинской школы в рамках широкой реформы IT-образования в Украине. Цель проекта «Информатика NewG» — заменить устаревшие уроки информатики на современный лад согласно Новой украинской школе. В конце мая проект, внедряемый программой EU4DigitalUA в рамках второго компонента «Институционное укрепление и развитие потенциала» (FIIAPP) и финансируемый ЕС, возобновили — провели отбор учителей информатики и учебных заведений, которые будут пилотировать новое содержание и ресурсы в 2022–2023 учебном году. По результатам было отобрано 50 заведений общего среднего образования, которые отвечали требованиям. Среди них:

14 заведений — из сел, поселков и поселков городского типа

17 заведений — из городов

13 заведений — из областных центров

6 заведения — из столицы

Полный список отобранных заведений — по ссылке.

«Курс поможет сделать уроки информатики интересными и понятными для школьников. Это часть нашей реформы IT образования на школьном уровне. Информатика научит детей использовать Интернет для развития и достижения целей. Поможет анализировать, отличать правдивую информацию от ложной, находить образовательные курсы и работу. А не просто объяснит, что ноутбук это ноутбук, а чтобы включить компьютер, кнопку нужно нажать здесь» Михаил Федоров Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Украины

Старт пилота — 1 сентября 2022 года. Перед началом каждой учебной четверти будут проходить вебинары и тренинги для учителей информатики заведений-участников. В рамках проекта предполагается:

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создание нового контента для 1-11 классов;

разработка образовательных ресурсов для изучения информатики с последующим размещением в свободном доступе на сайте Всеукраинской школы онлайн;

привлечение лучших украинских и европейских IT-экспертов.

1 сентября 2023 (после доработки и усовершенствования) созданные ресурсы масштабируются на все заведения общего среднего образования и будут доступны на платформе Всеукраинская школа онлайн. В МОН и Минцифри ожидают, что обновленные уроки информатики помогут более 4 млн. школьников получить современные знания в новом цифровом мире. Пока что МОН и Минцифра не раскрывает детальное содержание обновленной программы по информатике и не уточняет, чем именно она будет отличаться от старой.

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Украинское правительство по очевидным причинам (IT-индустрия Украины принесла $3,2 млрд за первые пять месяцев и это единственная отрасль бизнеса, показавшая рост в 2022 году) делает огромную ставку на IT в стратегии экономического восстановления на развитии страны. Одна из главных целей — увеличение доли IT в ВВП страны с нынешних 4% до 10% к 2024 году, и значительная роль в достижении этой цели отведена «Дія.City».

В июне правительство запустило шесть грантовых программ по созданию новых рабочих мест, закладывающих основу крупного проекта «єРобота» Государство обещает начать выдавать украинцам безвозвратные гранты до 250 тысяч грн на новый бизнес. За год планируют выдать 20 тыс. таких грантов, а всего на это выделят 5 млрд грн. и позволят каждому, кто имеет желание, навыки и план — запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру. В рамках этой программы государство предоставит от 750 тыс. грн до 3,5 млн грн для IT-стартапов (администрировать инициативу Украинский фонд стартапов), а также оплатит обучение украинцев по новым специальностям в сфере IT (предусмотрены стипендии до 30 тыс. грн) — всего на это выделят 1,8 млрд грн, чтобы обучить 60 тыс. украинцев (инициатива «Старт в IT», второе название — IT Generation).