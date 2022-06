Минцифры, Binance и Львовский IT Кластер запускают образовательный проект IT Generation, который поможет украинцам бесплатно получить образование и начать карьеру в IT

29 июня в Киеве состоялась презентация проекта IT Generation, цель которого — позволить талантливым украинцам получить бесплатное образование и начать карьеру в IT. Этот проект — часть анонсированной на прошлой неделе государственной программы «Старт в IT».

IT Generation — совместный проект Минцифры, криптобиржи Binance и Львовского IT Кластера. В рамках партнерства Binance Charity выделит $1 млн в BUSD на стипендии не менее 1000 украинцам для обучения IT-специальностям. Проект будет проводиться при поддержке Львовского IT кластера Lviv IT cluster.

Участникам программы будет предложено бесплатное прохождение сертифицированных персонализированных курсов, что позволит получить набор навыков, необходимых для начала карьеры в IT.

Обучение по программе будет длиться от 2 до 6 месяцев. В проекте смогут принять участие граждане Украины от 21 до 60 лет, которые не получают формальное образование и не имеют квалификации и опыта работы в ИТ. Рекомендуемый уровень владения английским языком – В1 (средний).

Студенты смогут выбрать удобный для них офлайн или онлайн формат обучения и получат персонализированную сертифицированную систему обучения, состоящую из комбинации курсовых работ и экзаменов. Преподают курсы квалифицированные профессиональные преподаватели по IT-индустрии.

Требования к школам

Участники программы смогут изучать Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java, а также нетехнические программы: Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR.

Курсы будут проводиться лицензированными украинскими EdTech компаниями, включая ITEA и Beetroot, которые уже подготовили более 20 000 выпускников. 95% выпускников ITEA уже нашли работу, а Beetroot сотрудничает с более чем 200 компаний, нанимающих талантливых выпускников.

Требования к учебным программам

В июле начнется принятие заявок от школ, а уже в августе — от студентов. Подать заявку можно будет на сайте проекта.

На сайте IT Generation есть раздел FAQ, где можно найти ответы на все основные вопросы инициативы.

Планируется, что благодаря инициативе карьера в ИТ смогут начать 60 тысяч украинцев, а всего на это выделят 1,8 млрд грн. Проект реализуется при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» и Проекта ПРООН «Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине».