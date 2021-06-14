Инсайдер показал, что спрятано под крышкой процессора Intel Xeon Scalable 4-го поколения (Sapphire Rapids)





Инсайдер YuuKi_AnS регулярно публикует информацию о грядущих процессорах Intel с кодовым названием Sapphire Rapids. Они также известны как 4-е поколение Xeon Scalable.

Ранее этот источник уже делился фотографиями процессора Sapphire Rapids. А теперь он снял крышку теплораспределителя и показал, что скрывается под ней – сам кристалл процессора. CPU оснащён четырьмя вычислительными матрицами, каждая из которых имеет 15 вычислительных ядер. Одного конечные продукты не будут включать 60 вычислительных ядер. Такая сложная конструкция требует, чтобы некоторые ядра были отключены для сохранения хорошей нормы выхода годных кристаллов и обеспечения доступности. Согласно просочившейся информации, флагманский процессор Xeon Scalable 4-го поколения будет иметь 56 ядер. Таким образом, по крайней мере четыре ядра будут нефункциональными в рамках упаковки CPU.

Yuuki также раскрыл спецификации этого конкретного образца процессора, который имеет кодировку QVV5 (ранний образец ES0). Чип имеет частоту 1,3 ГГц и содержит 64 ГБ памяти HBM2e. Эта серия процессоров будет иметь не только больше ядер и встроенную память HBM2e, но также получит интерфейс PCIe Gen5 и поддержку памяти DDR5. Это будут существенные обновления по сравнению с последней серией Intel Ice Lake-SP. Процессоры Sapphire Rapids будут изготавливаться по нормам 10-нанометрового технологического процесса с применением технологии Enhanced SuperFin.

Источник: videocardz