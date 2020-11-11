Intel анонсировала серверный 3D-ускоритель H3C XG310 с четырьмя GPU на базе микроархитектуры Xe-LP





Компания Intel официально анонсировала свой первый дискретный графический процессор для центров обработки данных. Intel Server GPU основан на микроархитектуре Xe-LP и разработан специально для облачной обработки Android-игр с высокой плотностью и низкими задержками, а также для потоковых мультимедийных стриминговых сервисов.

По мере того, как в мире постоянно увеличивается количество интеллектуальных устройств и наблюдается экспоненциальный рост данных, происходит смещение акцента в вычислениях. Вместо одних только CPU всё чаще используются смешения архитектур, таких как CPU, GPU, FPGA и других акселераторов. Intel в совокупности описывает это как XPU. Выпуск Intel Server GPU – это шаг на пути к эпохе XPU. При этом для раскрытия потенциала таких устройств требуются не только аппаратные решения, но и комплексный программный стек, в качестве которого предлагается наборов инструментов Intel oneAPI.

Как заявляют в Intel, комбинация процессоров Intel Xeon Scalable, Intel Server GPU и открытого и лицензируемого ПО позволит получить преимущества в ряде серверных задач. Среди преимуществ, в том числе, называется низкая совокупная стоимость владения. Среди таких задач особо отмечаются облачные Android-игры, а также транскодирование и кодирование мультимедиа для потоковой передачи видео в реальном времени.

Intel Server GPU на базе архитектуры Xe-LP является энергоэффективной дискретной системой-на-чипе с 128-битным интерфейсом и 8 ГБ выделенной памяти DDR4. Клиентам предлагаются карты расширения H3C с интерфейсом x16 PCIe Gen 3.0, объединяющие четыре отдельных системы-на-чипе Intel Server GPU. Такие карты позволяют одновременно поддерживать более 100 облачных Android-пользователей в стандартных системах с двумя картами и до 160 пользователей для определённых игр и серверных конфигураций. Такие устройства предназначены для применения в составе серверных систем, поддерживающих установку до четырёх карт. При использовании Intel Server GPU для кодирования и декодирования мультимедиа поддерживаются стандарты AVC, HEVC, MPEG2, VP9 и AV1.

Intel сотрудничает с различными партнёрами в сферах разработки ПО и выпуска серверных систем с целью вывести на рынок ускорители с Intel Server GPU. Среди таких партнёров упоминаются Gamestream, Tencent Games и Ubitus. Компания уже приступила к поставкам Intel Server GPU клиентам.

Источник: videocardz