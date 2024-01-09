Новости CES 2024 09.01.2024 в 16:02 comment views icon

Intel анонсировала процессоры Arrow Lake и Lunar Lake во второй половине 2024 года

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Intel анонсировала процессоры Arrow Lake и Lunar Lake во второй половине 2024 года

CES 2024 Intel объявила, что процессоры Arrow Lake для настольных ПК и Lunar Lake для ноутбуков выйдут на рынок во второй половине 2024 года. Мишель Джонстон Холтхаус, исполнительная вице-президент Intel, говорит, что компания уже «на глубокой и завершающей стадии» внедрения новых процессоров.

Arrow Lake распространит архитектуру Intel Core Ultra на сегмент высокопроизводительных настольных ПК. «Это будет первый игровой процессор для ПК с возможностями AI». С этим утверждением не согласится AMD, которая только что выпустила чипы Ryzen с возможностями ускорения ИИ. Также Intel переняла подход AMD, когда новую архитектуру сначала реализуют в ноутбуках и уже потом презентуют на десктопах.

Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake

В свою очередь, в ноутбуках появится Lunar Lake. Этот процессор имеет «радикально новую архитектуру с низким энергопотреблением и значительные улучшения IPC», а также в три раза более высокую производительность искусственного интеллекта как на GPU, так и на NPU по сравнению с Meteor Lake. Сейчас эти чипы поставляются партнерам Intel.

Мишель Холтхаус показала чип Lunar Lake. Основное ядро ​​кажется составленным из трех меньших, также на плате находятся чипы, похожие на встроенную оперативную память. Интересно, что ранее видео с подобным чипом появилось в сети, но было удалено Intel.

Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake

Компания не раскрыла каких-либо технических деталей новых процессоров. Неофициально известно, что 4+4-ядерный CPU Lunar Lake использует Memory on Package (MoP) с быстрой памятью LPDDR5X-8533. Вероятно, это два чипа на 8 ГБ или 16 ГБ. Ожидается, что кроме разделения десктопных и ноутбуков процессоров двумя разными архитектурами, Intel внедрит еще и разделение на мощные и более слабые энергоэффективные процессоры.

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Источники: Tom’s Hardware, ComputerBase

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