Intel анонсировала процессоры Arrow Lake и Lunar Lake во второй половине 2024 года

CES 2024 Intel объявила, что процессоры Arrow Lake для настольных ПК и Lunar Lake для ноутбуков выйдут на рынок во второй половине 2024 года. Мишель Джонстон Холтхаус, исполнительная вице-президент Intel, говорит, что компания уже «на глубокой и завершающей стадии» внедрения новых процессоров.
Arrow Lake распространит архитектуру Intel Core Ultra на сегмент высокопроизводительных настольных ПК. «Это будет первый игровой процессор для ПК с возможностями AI». С этим утверждением не согласится AMD, которая только что выпустила чипы Ryzen с возможностями ускорения ИИ. Также Intel переняла подход AMD, когда новую архитектуру сначала реализуют в ноутбуках и уже потом презентуют на десктопах.
В свою очередь, в ноутбуках появится Lunar Lake. Этот процессор имеет «радикально новую архитектуру с низким энергопотреблением и значительные улучшения IPC», а также в три раза более высокую производительность искусственного интеллекта как на GPU, так и на NPU по сравнению с Meteor Lake. Сейчас эти чипы поставляются партнерам Intel.
Мишель Холтхаус показала чип Lunar Lake. Основное ядро кажется составленным из трех меньших, также на плате находятся чипы, похожие на встроенную оперативную память. Интересно, что ранее видео с подобным чипом появилось в сети, но было удалено Intel.
Компания не раскрыла каких-либо технических деталей новых процессоров. Неофициально известно, что 4+4-ядерный CPU Lunar Lake использует Memory on Package (MoP) с быстрой памятью LPDDR5X-8533. Вероятно, это два чипа на 8 ГБ или 16 ГБ. Ожидается, что кроме разделения десктопных и ноутбуков процессоров двумя разными архитектурами, Intel внедрит еще и разделение на мощные и более слабые энергоэффективные процессоры.
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Источники: Tom’s Hardware, ComputerBase