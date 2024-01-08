AMD представила чип Ryzen 7 8700G с графикой Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

На CES 2024 AMD представила семейство процессоров Ryzen 7 8000G для AM5 со встроенной графикой RDNA 3. Самый мощный чип Ryzen 7 8700G с Radeon 780M стоит $329, его графическая часть конкурирует по производительности с десктопными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 и 1060.

Несмотря на номенклатуру, говорящую о новом поколении CPU, процессоры являются вариантом ноутбучных Zen4/RDNA3 для настольных ПК. Серия Ryzen 8000G – первые чипы AMD для сокета AM5 с нейронным процессором (NPU) XDNA Ryzen AI. Это касается только старших 8-ядерных Ryzen 7 8700G и 6-ядерных Ryzen 5 8600G. Младшие 6-ядерные 8500G и 4-ядерные 8300G используют меньший кристалл Phoenix без нейропроцессора. Последние комплектуются ядрами Zen4c. Ryzen 8300G будет доступен только для OEM-производителей.

Все процессоры имеют TDP по умолчанию 65 Вт и оснащены встроенной графикой RDNA3: Radeon 780M (12CU), Radeon 760M (8CU) или Radeon 740M (4CU).

AMD сравнивает модели 8700G и 8600G с Core i7-14700K от Intel с встроенным графическим чипом Xe-LP. Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770, имеет 32 исполнительных блока и менее мощная, чем архитектура Xe-LPG в новой серии Core Ultra 100 Meteor Lake. Intel пока не выпустила серию процессоров с встроенной графикой Alchemist.

Ожидается, что Ryzen 8600G превзойдет графическую производительность i7-14700K до 3,4 раза в играх с разрешением 1080p, 8700G обеспечит преимущество до 4 раз.

Также AMD сравнивает 8700G с системой на основе Core i5-13400F с видеокартой GeForce GTX 1650 для настольных ПК. AMD утверждает, что их решение может улучшить игровую производительность в 0,89 – 4,6 раза. Главное же преимущество AMD заключается в том, что нет необходимости покупать отдельный дискретный адаптер, также подобное решение более энергоэффективно.

AMD Ryzen 7 8700G будет продаваться за $329, Ryzen 5 8600G будет стоить $229, а Ryzen 5 8500G – $179. Все процессоры станут доступны 31 января.

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Источник: Videocardz