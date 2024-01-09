Новости CES 2024 09.01.2024 в 09:40 comment views icon

Intel анонсировала десктопные и мобильные процессоры 14-го поколения

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Юрій Орос

Автор новин

Intel анонсировала десктопные и мобильные процессоры 14-го поколения

Сегодня Intel анонсирует полную линейку процессоров 14 поколения для мобильных и настольных компьютеров, включая новейшие мобильные процессоры серии HX, которые станут основой для игровых ноутбуков 2024 года. Не стоит путать с процессорами Intel Core Ultra для ноутбуков, варианты 14 поколения являются обновлением мобильных версий Raptor Lake 13 поколения.

Флагманский Intel Core i9-14900HX будет поставляться в более требовательных игровых ноутбуках, оснащен 24 ядрами (восемь производительных и 16 эффективных ядер) и турбо-бустом до 5,8 ГГц. Эти новые чипы также поддерживают до 192 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, а также дискретный модуль Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Thunderbolt 5, передает The Verge.

Как и в настольных версиях, Intel увеличивает количество ядер в варианте Core i7. Процессор Core i7-14700HX теперь поставляется с 20 ядрами (восемь производительных ядер и 12 ядер эффективности). Это на четыре продуктивных ядра больше, чем у модели Core i7 13 поколения, и должно улучшить производительность многопоточных приложений и игр.

Intel анонсировала десктопные и мобильные процессоры 14-го поколения

Intel решила сравнить свой новейший Core i9-14900HX с Ryzen 9 7945HX от AMD – первым мобильным процессором с 3D V-Cache от AMD. При разрешении 1080p i9-14900HX побеждает 7945HX в большинстве тестов Intel, за исключением Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Однако Intel не предложила никаких сравнений с чипами 13 поколения.

Intel также запускает главные десктопные процессоры 14-го поколения. Будет доступно восемнадцать новых процессоров, включая флагманский процессор Core i9-14900 стоимостью 549 долларов с 24 ядрами (восемь производительных/16 эффективных). Это менее энергозатратные настольные процессоры 14 поколения, работающие с базовой мощностью 65 Вт, а модель Core i9 потребляет до 219 Вт.

Как и вариант K, Core i7-14700 имеет 20 ядер (8 производительных/12 эффективных). Топовые чипы Core i5, i7 и i9 поддерживают до DDR5-5600 и 192 ГБ памяти, и все они совместимы с действующими материнскими платами Intel 600-й и 700-й серий.

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Intel анонсировала десктопные и мобильные процессоры 14-го поколения

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