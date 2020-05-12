Intel Core i9-10900K в стресс-тесте: температура 93 градуса и энергопотребление 235 Вт





Очередная порция информации позволяет оценить, с какими вызовами приходится сражаться инженерам компании Intel, пытающимся выжать последние соки из многократно улучшенного, но, тем не менее, всё ещё 14-нанометрового технологического процесса. Энтузиасты получили в своё распоряжение флагманский 10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K линейки Comet Lake-S и устроили ему стресс-стест. При этом измерили температуру и энергопотребление чипа.

В процессе тестирования процессор Intel Core i9-10900K работал без разгона. Для обеспечения нагрузки на процессор использовались пакеты Furmark и AIDA64 FPU. При этом создавалась максимальная нагрузка на все имеющиеся в чипе ядра. Для отвода тепла от процессора использовалась система жидкостного охлаждения.

В процессе стресс-теста все 10 ядер чипа могли поддерживать 4,77 ГГц, что близко к заявленной производителем частоте Turbo Boost для всех активных ядер (4,8 ГГц). В окне AIDA64 Stability Test зафиксировано время непрерывного прохождения теста, которое на момент снятия скриншота составляет47 минут и 41 секунду. Это говорит о стабильности системы при продолжительной непрерывной нагрузке на все вычислительные блоки. Что ещё интересно, так это показатели энергопотребления и нагрева. По данным HWInfo64, температура чипа поднималась до 93 градусов Цельсия (при использовании системы жидкостного охлаждения), а энергопотребление чипа достигало 235,17 Вт. Это примерно соответствует предыдущим заявлениям. Ранее говорилось, что пиковое максимальное потребление (TDP PL2), достигаемое на коротких промежутках времени, для Core i9-10900K заявлено на уровне 250 Вт. Для сравнения, у Core i9-9900KS этот показатель составляет 159 Вт.

Источник: techpowerup