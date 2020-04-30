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От $42 до $488. Официальный анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200

От $42 до $488. Официальный анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200

От $42 до $488. Официальный анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200


Как и ожидалось, Intel сегодня официально представила новые настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) вместе с массовой платформой LGA1200 (вместо LGA1151-v2). Об этих процессорах мы успели узнать все еще задолго до анонса, а вчерашняя утечка заполнила последние остававшиеся пробелы, так что теперь просто коротко подведем итоги.

Итак, как уже неоднократно говорилось, Comet Lake-S — это «новые» процессоры Intel для массовых настольных ПК, которые используют старую архитектуру Skylake пятилетней давности и производятся по все тому же старому техпроцессу 14 нм, хотя и в улучшенной итерации с очередным +. Единственное существенное изменение — появление 10-ядерных моделей в линейке Core i9. Да, еще новый сокет LGA 1200, который может пригодиться для следующего поколения Rocket Lake-S. Но вот зачем LGA 1200 процессорам Comet Lake-S — неясно.

Среди других улучшений можно отметить поддержку Hyper-Threading всеми моделями Core, немного возросшие частоты и улучшенные алгоритмы динамического разгона. В частности, функция Thermal Velocity Boost, дебютировавшая в мобильных высокопроизводительных чипах Comet Lake-H, позволит топовым моделям разгоняться на дополнительные 100-200 МГц свыше предела Turbo Boost 2.0 для одного ядра при достаточно эффективной СО. К слову, чтобы повысить эффективность отвода тепла, Intel сделала сам кристалл CPU тоньше и увеличила толщину теплораспределительной крышки.

Кроме того, в пресс-материалах Intel Comet Lake-S отдельно упоминается возможность отключения Hyper-Threading для отдельных ядер и разгона PEG/DMI, улучшенный контроль над частотами/напряжением, поддержка 2,5-гигабитного сетевого контроллера Intel I225 Foxville свежей ревизии, интерфейса Thunderbolt 3 и беспроводного модуля Wi-Fi 6 AX201.

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Всего в рамках линейки Comet Lake-S дебютировало 32 процессора стоимостью от $42 до $488, включая модели с отключенным GPU и энергоэффективные версии Core T.

Возглавляет линейку «самый быстрый игровой процессор» Core i9-10900K с разблокированным множителем, который оперирует десятью физическими ядрами с поддержкой Hyper-Threading,  20 МБ кэш-памяти L3, двухканальным контроллером DDR4-2933 и характеризуется номинальным теплопакетом 125 Вт. Пиковое максимальное потребление (TDP PL2) в официальных документах, достигаемое на коротких промежутках времени, для Core i9-10900K указано равным 250 Вт. И вот на него стоит ориентироваться, тем более, что это согласуется с более ранними тестами. Для сравнения, у Core i9-9900KS оно 159 Вт.

Официальные данные относительно энергопотребления CPU Intel с разблокированным множителем

Характеристики и цены всех настольных процессоров Intel Core 10-го поколения доступны в таблицах ниже:

ПроцессорЯдра /
потоки		Номинальная
частота, ГГц		Turbo Boost 2.0
(одно / все ядра), ГГц		Turbo Boost Max 3.0, ГГцThermal Velocity Boost
(одно / все ядра), ГГц		TDP, ВтЦена
Core i9-10900K10 / 203,75,1 / 4,85,25,3 / 4,9125$488
Core i9-10900KF10 / 203,75,1 / 4,85,25,3 / 4,9125$472
Core i9-1090010 / 202,85,0 / 4,55,15,2 / 4,665$439
Core i9-10900F10 / 202,85,0 / 4,55,15,2 / 4,665$422
Core i7-10700K8 / 163,85,0 / 4,75,1125$374
Core i7-10700KF8 / 163,85,0 / 4,75,1125$349
Core i7-107008 / 162,94,7 / 4,64,865$323
Core i7-10700F8 / 162,94,7 / 4,64,865$298
Core i5-10600K6 / 124,14,8 / 4,5125$262
Core i5-10600KF6 / 124,14,8 / 4,5125$237
Core i5-106006 / 123,34,8 / 4,465$213
Core i5-105006 / 123,14,5 / 4,265$192
Core i5-104006 / 122,94,3 / 4,065$182
Core i5-10400F6 / 122,94,3 / 4,065$157
Core i3-103204 / 83,84,6 / 4,465$154
Core i3-103004 / 83,74,4 / 4,265$143
Core i3-101004 / 83,64,3 / 4,165$122
Pentium Gold G66002 / 44,258$86
Pentium Gold G65002 / 44,158$75
Pentium Gold G64002 / 44,058$64
Celeron G59202 / 23,558$52
Celeron G59002 / 23,458$42
“K” – модели с разблокированным множителем, “F” – модели без iGPU, “KF” – разблокированные модели без встроенного GPU

 

Энергоэффективные Intel Core T-серии (с номинальным теплопакетом 35 Вт)

ПроцессорЯдра / потокиНоминальная
частота, ГГц		Turbo Boost 2.0
(одно / все ядра), ГГц		Turbo Boost
Max 3.0, ГГц		TDP, ВтЦена
Core i9-10900T10 / 201,94,5 / 3,74,635$439
Core i7-10700T8 / 162,04,4 / 3,74,535$325
Core i5-10600T6 / 122,44,0 / 3,735$213
Core i5-10500T6 / 122,33,8 / 3,535$192
Core i5-10400T6 / 122,03,6 / 3,235$182
Core i3-10300T4 / 83,03,9 / 3,735$143
Core i3-10100T4 / 83,03,8 / 3,535$122
Pentium Gold G6500T2 / 43,535$75
Pentium Gold G6400T2 / 43,435$64
Celeron G5900T2 / 23,235$42

Intel на своих слайдах, как обычно, сравнивает новые CPU по производительности не с предшественниками, а с моделями, использующимися в ПК трехлетней давности. Так что остается ждать результатов независимого тестирования. К слову, сегодня мы уже имели возможность оценить производительность Intel Core i9-10900K в сравнении с AMD Ryzen 9 3950X в Cinebench R15.

Тем, кто захочет обновиться до Intel Core 10-го поколения, понадобится еще материнская плата с подходящим сокетом LGA1200 на одном из чипсетов 400-й серии: флагманском Z490, среднем B460 и бюджетном H410. OEM производители уже принялись вовсю анонсировать новые материнские платы разных ценовых категорий под процессоры Comet Lake-S.

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В продажу новые CPU Comet Lake-S и материнские платы к ним поступят во второй половине мая (ранее называлась дата 20 мая).  Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.

Источник: Intel 

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