От $42 до $488. Официальный анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как и ожидалось, Intel сегодня официально представила новые настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) вместе с массовой платформой LGA1200 (вместо LGA1151-v2). Об этих процессорах мы успели узнать все еще задолго до анонса, а вчерашняя утечка заполнила последние остававшиеся пробелы, так что теперь просто коротко подведем итоги.

Итак, как уже неоднократно говорилось, Comet Lake-S — это «новые» процессоры Intel для массовых настольных ПК, которые используют старую архитектуру Skylake пятилетней давности и производятся по все тому же старому техпроцессу 14 нм, хотя и в улучшенной итерации с очередным +. Единственное существенное изменение — появление 10-ядерных моделей в линейке Core i9. Да, еще новый сокет LGA 1200, который может пригодиться для следующего поколения Rocket Lake-S. Но вот зачем LGA 1200 процессорам Comet Lake-S — неясно.

Среди других улучшений можно отметить поддержку Hyper-Threading всеми моделями Core, немного возросшие частоты и улучшенные алгоритмы динамического разгона. В частности, функция Thermal Velocity Boost, дебютировавшая в мобильных высокопроизводительных чипах Comet Lake-H, позволит топовым моделям разгоняться на дополнительные 100-200 МГц свыше предела Turbo Boost 2.0 для одного ядра при достаточно эффективной СО. К слову, чтобы повысить эффективность отвода тепла, Intel сделала сам кристалл CPU тоньше и увеличила толщину теплораспределительной крышки.

Кроме того, в пресс-материалах Intel Comet Lake-S отдельно упоминается возможность отключения Hyper-Threading для отдельных ядер и разгона PEG/DMI, улучшенный контроль над частотами/напряжением, поддержка 2,5-гигабитного сетевого контроллера Intel I225 Foxville свежей ревизии, интерфейса Thunderbolt 3 и беспроводного модуля Wi-Fi 6 AX201.

Всего в рамках линейки Comet Lake-S дебютировало 32 процессора стоимостью от $42 до $488, включая модели с отключенным GPU и энергоэффективные версии Core T.

Возглавляет линейку «самый быстрый игровой процессор» Core i9-10900K с разблокированным множителем, который оперирует десятью физическими ядрами с поддержкой Hyper-Threading, 20 МБ кэш-памяти L3, двухканальным контроллером DDR4-2933 и характеризуется номинальным теплопакетом 125 Вт. Пиковое максимальное потребление (TDP PL2) в официальных документах, достигаемое на коротких промежутках времени, для Core i9-10900K указано равным 250 Вт. И вот на него стоит ориентироваться, тем более, что это согласуется с более ранними тестами. Для сравнения, у Core i9-9900KS оно 159 Вт.

Характеристики и цены всех настольных процессоров Intel Core 10-го поколения доступны в таблицах ниже:

Процессор Ядра /

потоки Номинальная

частота, ГГц Turbo Boost 2.0

(одно / все ядра), ГГц Turbo Boost Max 3.0, ГГц Thermal Velocity Boost

(одно / все ядра), ГГц TDP, Вт Цена Core i9-10900K 10 / 20 3,7 5,1 / 4,8 5,2 5,3 / 4,9 125 $488 Core i9-10900KF 10 / 20 3,7 5,1 / 4,8 5,2 5,3 / 4,9 125 $472 Core i9-10900 10 / 20 2,8 5,0 / 4,5 5,1 5,2 / 4,6 65 $439 Core i9-10900F 10 / 20 2,8 5,0 / 4,5 5,1 5,2 / 4,6 65 $422 Core i7-10700K 8 / 16 3,8 5,0 / 4,7 5,1 125 $374 Core i7-10700KF 8 / 16 3,8 5,0 / 4,7 5,1 125 $349 Core i7-10700 8 / 16 2,9 4,7 / 4,6 4,8 65 $323 Core i7-10700F 8 / 16 2,9 4,7 / 4,6 4,8 65 $298 Core i5-10600K 6 / 12 4,1 4,8 / 4,5 125 $262 Core i5-10600KF 6 / 12 4,1 4,8 / 4,5 125 $237 Core i5-10600 6 / 12 3,3 4,8 / 4,4 65 $213 Core i5-10500 6 / 12 3,1 4,5 / 4,2 65 $192 Core i5-10400 6 / 12 2,9 4,3 / 4,0 65 $182 Core i5-10400F 6 / 12 2,9 4,3 / 4,0 65 $157 Core i3-10320 4 / 8 3,8 4,6 / 4,4 65 $154 Core i3-10300 4 / 8 3,7 4,4 / 4,2 65 $143 Core i3-10100 4 / 8 3,6 4,3 / 4,1 65 $122 Pentium Gold G6600 2 / 4 4,2 58 $86 Pentium Gold G6500 2 / 4 4,1 58 $75 Pentium Gold G6400 2 / 4 4,0 58 $64 Celeron G5920 2 / 2 3,5 58 $52 Celeron G5900 2 / 2 3,4 58 $42 “K” – модели с разблокированным множителем, “F” – модели без iGPU, “KF” – разблокированные модели без встроенного GPU

Энергоэффективные Intel Core T-серии (с номинальным теплопакетом 35 Вт)

Процессор Ядра / потоки Номинальная

частота, ГГц Turbo Boost 2.0

(одно / все ядра), ГГц Turbo Boost

Max 3.0, ГГц TDP, Вт Цена Core i9-10900T 10 / 20 1,9 4,5 / 3,7 4,6 35 $439 Core i7-10700T 8 / 16 2,0 4,4 / 3,7 4,5 35 $325 Core i5-10600T 6 / 12 2,4 4,0 / 3,7 35 $213 Core i5-10500T 6 / 12 2,3 3,8 / 3,5 35 $192 Core i5-10400T 6 / 12 2,0 3,6 / 3,2 35 $182 Core i3-10300T 4 / 8 3,0 3,9 / 3,7 35 $143 Core i3-10100T 4 / 8 3,0 3,8 / 3,5 35 $122 Pentium Gold G6500T 2 / 4 3,5 35 $75 Pentium Gold G6400T 2 / 4 3,4 35 $64 Celeron G5900T 2 / 2 3,2 35 $42

Intel на своих слайдах, как обычно, сравнивает новые CPU по производительности не с предшественниками, а с моделями, использующимися в ПК трехлетней давности. Так что остается ждать результатов независимого тестирования. К слову, сегодня мы уже имели возможность оценить производительность Intel Core i9-10900K в сравнении с AMD Ryzen 9 3950X в Cinebench R15.

Тем, кто захочет обновиться до Intel Core 10-го поколения, понадобится еще материнская плата с подходящим сокетом LGA1200 на одном из чипсетов 400-й серии: флагманском Z490, среднем B460 и бюджетном H410. OEM производители уже принялись вовсю анонсировать новые материнские платы разных ценовых категорий под процессоры Comet Lake-S.

В продажу новые CPU Comet Lake-S и материнские платы к ним поступят во второй половине мая (ранее называлась дата 20 мая). Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.

Источник: Intel