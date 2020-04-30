От $42 до $488. Официальный анонс новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200
Как и ожидалось, Intel сегодня официально представила новые настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) вместе с массовой платформой LGA1200 (вместо LGA1151-v2). Об этих процессорах мы успели узнать все еще задолго до анонса, а вчерашняя утечка заполнила последние остававшиеся пробелы, так что теперь просто коротко подведем итоги.
Итак, как уже неоднократно говорилось, Comet Lake-S — это «новые» процессоры Intel для массовых настольных ПК, которые используют старую архитектуру Skylake пятилетней давности и производятся по все тому же старому техпроцессу 14 нм, хотя и в улучшенной итерации с очередным +. Единственное существенное изменение — появление 10-ядерных моделей в линейке Core i9. Да, еще новый сокет LGA 1200, который может пригодиться для следующего поколения Rocket Lake-S. Но вот зачем LGA 1200 процессорам Comet Lake-S — неясно.
Среди других улучшений можно отметить поддержку Hyper-Threading всеми моделями Core, немного возросшие частоты и улучшенные алгоритмы динамического разгона. В частности, функция Thermal Velocity Boost, дебютировавшая в мобильных высокопроизводительных чипах Comet Lake-H, позволит топовым моделям разгоняться на дополнительные 100-200 МГц свыше предела Turbo Boost 2.0 для одного ядра при достаточно эффективной СО. К слову, чтобы повысить эффективность отвода тепла, Intel сделала сам кристалл CPU тоньше и увеличила толщину теплораспределительной крышки.
Кроме того, в пресс-материалах Intel Comet Lake-S отдельно упоминается возможность отключения Hyper-Threading для отдельных ядер и разгона PEG/DMI, улучшенный контроль над частотами/напряжением, поддержка 2,5-гигабитного сетевого контроллера Intel I225 Foxville свежей ревизии, интерфейса Thunderbolt 3 и беспроводного модуля Wi-Fi 6 AX201.
Всего в рамках линейки Comet Lake-S дебютировало 32 процессора стоимостью от $42 до $488, включая модели с отключенным GPU и энергоэффективные версии Core T.
Возглавляет линейку «самый быстрый игровой процессор» Core i9-10900K с разблокированным множителем, который оперирует десятью физическими ядрами с поддержкой Hyper-Threading, 20 МБ кэш-памяти L3, двухканальным контроллером DDR4-2933 и характеризуется номинальным теплопакетом 125 Вт. Пиковое максимальное потребление (TDP PL2) в официальных документах, достигаемое на коротких промежутках времени, для Core i9-10900K указано равным 250 Вт. И вот на него стоит ориентироваться, тем более, что это согласуется с более ранними тестами. Для сравнения, у Core i9-9900KS оно 159 Вт.
Характеристики и цены всех настольных процессоров Intel Core 10-го поколения доступны в таблицах ниже:
|Процессор
|Ядра /
потоки
|Номинальная
частота, ГГц
|Turbo Boost 2.0
(одно / все ядра), ГГц
|Turbo Boost Max 3.0, ГГц
|Thermal Velocity Boost
(одно / все ядра), ГГц
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-10900K
|10 / 20
|3,7
|5,1 / 4,8
|5,2
|5,3 / 4,9
|125
|$488
|Core i9-10900KF
|10 / 20
|3,7
|5,1 / 4,8
|5,2
|5,3 / 4,9
|125
|$472
|Core i9-10900
|10 / 20
|2,8
|5,0 / 4,5
|5,1
|5,2 / 4,6
|65
|$439
|Core i9-10900F
|10 / 20
|2,8
|5,0 / 4,5
|5,1
|5,2 / 4,6
|65
|$422
|Core i7-10700K
|8 / 16
|3,8
|5,0 / 4,7
|5,1
|125
|$374
|Core i7-10700KF
|8 / 16
|3,8
|5,0 / 4,7
|5,1
|125
|$349
|Core i7-10700
|8 / 16
|2,9
|4,7 / 4,6
|4,8
|65
|$323
|Core i7-10700F
|8 / 16
|2,9
|4,7 / 4,6
|4,8
|65
|$298
|Core i5-10600K
|6 / 12
|4,1
|4,8 / 4,5
|125
|$262
|Core i5-10600KF
|6 / 12
|4,1
|4,8 / 4,5
|125
|$237
|Core i5-10600
|6 / 12
|3,3
|4,8 / 4,4
|65
|$213
|Core i5-10500
|6 / 12
|3,1
|4,5 / 4,2
|65
|$192
|Core i5-10400
|6 / 12
|2,9
|4,3 / 4,0
|65
|$182
|Core i5-10400F
|6 / 12
|2,9
|4,3 / 4,0
|65
|$157
|Core i3-10320
|4 / 8
|3,8
|4,6 / 4,4
|65
|$154
|Core i3-10300
|4 / 8
|3,7
|4,4 / 4,2
|65
|$143
|Core i3-10100
|4 / 8
|3,6
|4,3 / 4,1
|65
|$122
|Pentium Gold G6600
|2 / 4
|4,2
|58
|$86
|Pentium Gold G6500
|2 / 4
|4,1
|58
|$75
|Pentium Gold G6400
|2 / 4
|4,0
|58
|$64
|Celeron G5920
|2 / 2
|3,5
|58
|$52
|Celeron G5900
|2 / 2
|3,4
|58
|$42
|“K” – модели с разблокированным множителем, “F” – модели без iGPU, “KF” – разблокированные модели без встроенного GPU
Энергоэффективные Intel Core T-серии (с номинальным теплопакетом 35 Вт)
|Процессор
|Ядра / потоки
|Номинальная
частота, ГГц
|Turbo Boost 2.0
(одно / все ядра), ГГц
|Turbo Boost
Max 3.0, ГГц
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-10900T
|10 / 20
|1,9
|4,5 / 3,7
|4,6
|35
|$439
|Core i7-10700T
|8 / 16
|2,0
|4,4 / 3,7
|4,5
|35
|$325
|Core i5-10600T
|6 / 12
|2,4
|4,0 / 3,7
|35
|$213
|Core i5-10500T
|6 / 12
|2,3
|3,8 / 3,5
|35
|$192
|Core i5-10400T
|6 / 12
|2,0
|3,6 / 3,2
|35
|$182
|Core i3-10300T
|4 / 8
|3,0
|3,9 / 3,7
|35
|$143
|Core i3-10100T
|4 / 8
|3,0
|3,8 / 3,5
|35
|$122
|Pentium Gold G6500T
|2 / 4
|3,5
|35
|$75
|Pentium Gold G6400T
|2 / 4
|3,4
|35
|$64
|Celeron G5900T
|2 / 2
|3,2
|35
|$42
Intel на своих слайдах, как обычно, сравнивает новые CPU по производительности не с предшественниками, а с моделями, использующимися в ПК трехлетней давности. Так что остается ждать результатов независимого тестирования. К слову, сегодня мы уже имели возможность оценить производительность Intel Core i9-10900K в сравнении с AMD Ryzen 9 3950X в Cinebench R15.
Тем, кто захочет обновиться до Intel Core 10-го поколения, понадобится еще материнская плата с подходящим сокетом LGA1200 на одном из чипсетов 400-й серии: флагманском Z490, среднем B460 и бюджетном H410. OEM производители уже принялись вовсю анонсировать новые материнские платы разных ценовых категорий под процессоры Comet Lake-S.
В продажу новые CPU Comet Lake-S и материнские платы к ним поступят во второй половине мая (ранее называлась дата 20 мая). Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.
Источник: Intel