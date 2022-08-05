Intel ожидает первые ПК с поддержкой Wi-Fi 7 уже в 2024 году — новый стандарт обеспечит скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с

Компания Intel сообщила, что к 2024 или 2025 году должны появиться компьютеры и ноутбуки с поддержкой беспроводного стандарта связи Wi-Fi 7 (802.11be). Он сможет обеспечивать 2-кратный прирост скорости передачи данных по сравнению с Wi-Fi 6 и 6E. Организация IEEE рассчитывает завершить разработку спецификаций Wi-Fi 7 в 2024 году, а некоторые производители уже работают над черновыми спецификациями.

Вице-президент Intel по беспроводным решениям Эрик Маклафлин рассказал о планах компании:

«[Wi-Fi 7] появится в компьютерных устройствах, таких как ноутбуки, к 2024 году… мы ожидаем, что он появится на основных рынках в 2025 году».

Скорость передачи данных Wi-Fi 7 может достигать 5,8 Гбит/с. Стандарт сможет использовать частотные диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. В дополнение к полосам пропускания каналов 20, 40, 80 и 160 МГц Wi-Fi 7 может использовать полосу 320 МГц. Совместимые устройства должны обеспечивать интеллектуальное переключение между диапазонами для лучшего управления трафиком.

«С каналами 320 МГц мы, вероятно, увидим новые способы использования Wi-Fi, где вы сможете делать такие вещи, как выяснять, есть ли кто-то в комнате, сколько там людей, движутся они или нет», – заявляет Маклафлин.

Источник: techspot