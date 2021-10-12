Intel подтвердила, что в видеокартах серии Arc не будет встроенной защиты от майнинга

Видеокарты серии Intel Arc (кодовое название Alchemist) станут первым поколением устройств, использующих графические процессоры на базе архитектуры Xe-HPG. Intel подтвердила, что эта серия дебютирует в начале 2022 года, но недавно стало известно, что линейка для настольных ПК будет отложена до второго квартала следующего года. Это означает, что компания в первую очередь сосредоточится на мобильных GPU Arc, которые будут выпущены примерно в то же время, что и мобильные процессоры Alder Lake. Это должно произойти в первом квартале 2022 года.

Однако наибольший интерес среди потребителей вызывают именно настольные устройства. В нынешней ситуации, когда видеокарты являются дефицитным товаром из-за высокого спроса со стороны майнеров, появление третьего игрока на рынке может способствовать улучшению ситуации с доступностью продуктов. Однако это во многом будет зависеть от того, будут ли новые видеокарты Intel Arc интересны майнерам.

В одном из недавних интервью руководитель направления графических продуктов Intel Роджер Чендлер заявил, что компания не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении майнеров.

«Что касается программных блокировок майнинга и прочих тому подобных вещей, то мы не разрабатываем этот продукт и не создаём никаких функций, специально ориентированных на майнеров».

Он добавил, что компания не намерена как-либо ограничивать или блокировать майнеров. Intel создаёт продукт, который будет на рынке, и который смогут купить все желающие.

Заявление Раджи Кодури, ответственного за дискретные видеокарты Intel, также вряд ли особо порадует геймеров. Он говорит, что компания не сможет обеспечить достаточное предложение продуктов на рынке с высоким спросом. Но и конкуренты не смогут обеспечить такое предложение. Ранее глава AMD Лиза Су заявляла, что она ожидает продолжающегося дефицита на рынке видеокарт как мимнимум до второй половины 2022 года. NVIDIA пока не делилась своими прогнозами на 2022 год.

Вместе с тем, Роджер Чендлер рассказал, что у Intel есть свой референсный дизайн видеокарт, и компания сотрудничает с партнёрами, чтобы те могли выпускать собственные продукты с модифицированным дизайном, более эффективными системами охлаждения и дополнительными функциями. Это означает, что у партнёров будет достаточно времени, чтобы успеть разработать и протестировать свои устройства без спешки.

Источник: videocardz