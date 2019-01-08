Intel похвасталась прототипом многокомпонентной SoC Lakefield, собранной с использованием новейшей технологии Foveros, а также анонсирована инициативу Project Athena для выпуска новой категории мобильных ПК

Продолжая тему анонсов сегодняшней презентации Intel в рамках выставки CES 2019, стоит отметить еще как минимум два важных момента.

Итак, на мероприятии был показан инженерный образец мобильного процессора Lakefield, содержащего четыре ядра Atom и одно производительное ядро на архитектуре Sunny Cove. Тут невольно вспоминается технология ARM big.LITTLE и дальнейшее ее развитие DynamIQ, позволяющие создавать однокристальные системы с разными процессорными ядрами. Прототип был построен с использованием передовой революционной технологии Foveros, о которой Intel рассказывала в прошлом году. Напомним, ее суть в повышении степени интеграции микросхем путем радикального пересмотра архитектуры однокорпусных систем и внедрения объемной компоновки — размещении одних кристаллов поверх других.

Показанная система-на-чипе выполнена на основе 22-нм кремниевого чипсета, дополненного «бутербродом» из 10-нм «чиплета» (вычислительного блока), содержащего ядра x86 и графический блок Gen 11, и микросхем DRAM. Габариты SoC составляют всего 12х12 х1 мм, а референсная плата на базе Intel Lakefield по размерам примерно соответствует SSD формата M.2.

Напомним, сейчас актуальными процессорами в этом семействе являются чипы Gemini Lake, основанные на архитектуре Goldmont Plus. Lakefield — кодовое название чипов, которые придут на смену нынешним Gemini Lake во втором полугодии этого года.

Одновременно Intel объявила о запуске новой инициативы под кодовым названием Project Athena, в рамках которой планируется выпуск мобильных ПК и гибридных устройств новой категории. Многие наверняка уже забыли, но в свое время Intel использовала бренд Ultrabook («ультрабук») для продвижения премиальных ультратонких и легких ноутбуков на платформе Intel, выступающих прямыми конкурентами Macbook Air. Чтобы получить право называть свои продукты ультрабуками (и пользоваться преимуществами поддержки проекта со стороны Intel), производители ноутбуков должны были выполнять требования по части технических характеристик, дизайна и пр. Еще раньше аналогичный подход Intel использовала для продвижения Centrino. Так вот новый проект Athena, это, по сути, перезапуск Ultrabook.

Увы, Intel пока не готова поделиться полным списком требований, которые должны будут соответствовать мобильные устройства программы Athena. Пока есть только один невнятный слайд и абстрактные маркетинговые фразы вроде технологий следующего поколения (ИИ и 5G) и возможности работать с такими ноутбуками весь день без подзарядки.

Также есть изображение, на котором перечислены партнеры Intel по проекту Athena. Как видим, там перечислены компании Acer, Asus, Dell, Google, HP, Innolux, Lenovo, Microsoft, Samsung и Sharp. Что интересно, в рамках проекта Athena будут выпускаться не только модели с Windows 10, но и устройства под управлением ОС Chrome OS. Первые такие ноутбуки должны выйти уже в конце этого года. Напомним, что в эти же сроки обещаны ноутбуки на базе новых 10-нм процессоров Intel Core (Ice Lake-U).

Источник: The Verge и TechPowerUp