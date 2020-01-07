Intel показала дискретную видеокарту и складной планшет на процессоре Tiger Lake со встроенным GPU Xe





Во время своего выступления на выставке CES 2020 компания Intel наконец продемонстрировала результат своих более чем 2-летних разработок – будущую платформу GPU Xe. При этом не только удалось узнать, как она будет интегрироваться с будущими процессорами Intel Tiger Lake, но компания также продемонстрировала свою первую дискретную видеокарту DG1. Хотя чипмейкер не предоставил каких-либо подробностей о видеокарте, тем не менее, был показан игровой процесс Destiny 2, отображаемый с помощью DG1.

Первоначально Intel планирует интегрировать свою новую графическую платформу Xe в грядущие процессоры Tiger Lake, которые должны появиться на рынке уже в этом году. Представители компании показали ноутбук с процессором Tiger Lake, на котором была запущена игра Warframe. При этом было сказано, что пользователи смогут запускать игры в «HD» без проблем.

Кроме того, Intel продемонстрировала планшет со складным дисплеем Horseshoe Bend. Он оснащён процессором Tiger Lake с интегрированным GPU Xe, а также 17-дюймовым гибким OLED дисплеем. Компания утверждает, что новая мобильная платформа обеспечит прирост производительности, измеряемый «двузначными числами», а также позволит достичь существенного улучшения при обработке задач ИИ. Вместе с тем, платформа принесёт поддержку интерфейса Thunderbolt 4, который в 4 раза превосходит скоростные возможности USB 3.0. Процессоры Tiger Lake станут первыми чипами, изготавливаемыми на базе технологического процесса 10-нм+. По словам представителей Intel, интегрированное графическое решение Xe в процессоре Tiger Lake сможет обеспечить производительность, сопоставимую с некоторыми дискретными GPU.

Источник: Engadget 1, 2