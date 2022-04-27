Intel поможет DARPA ускорить разработку автономных боевых вездеходов — создаст новые платформы для моделирования

В рамках программы DARPA RACER Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) создаст автономные боевые вездеходы, способные передвигаться по сложной местности самостоятельно также быстро, как с человеком-водителем. В этом ему поможет Intel. Компания разработает платформу для моделирования. Целью проекта Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency — Simulation (RACER-Sim), является создание компьютерных моделей, имитирующих пересеченную местность, по которой будут ездить пока что виртуальные боевые машины. Intel Labs будет работать с Центром компьютерного зрения в Барселоне и Техасским университетом в Остине для создания инструментов симуляций.

«Мы собрали команду известных экспертов из Центра компьютерного зрения и Техасского университета с целью создания универсальной и открытой платформы для ускорения прогресса в области внедорожных наземных роботов для всех типов сред и условий», — сказано в сообщении Intel Autonomous Agents Lab.

Разработка автономных боевых машин, которые могут ездить по проселочным дорогам, холмам и другим типам пересеченной местности, представляет собой сложную задачу. Традиционные датчики LIDAR и камеры предназначены для предсказуемых условий, таких как дороги и автомагистрали. Автономные внедорожники предназначены для более сложных условий.

В течение следующих двух лет Intel будет работать над ускорением процесса проектирования боевых вездеходов. На первом этапе создадут новые платформы для моделирования и инструменты для создания карт, которые могут имитировать бездорожье. На втором этапе Intel внедрит новые алгоритмы, что позволит сократить затраты и время.

Платформа моделирования Intel Labs позволит настраивать будущие карты, включая создание огромных новых сред, охватывающих более 160 000 км2 всего в несколько кликов.

Пентагон много лет работает над автономными технологиями для вооруженных сил США, включая беспилотные подводные суда, беспилотные истребители и т. д.