Intel построит полупроводниковые заводы в Германии ($33 млрд), Израиле ($25 млрд) и Польше ($5 млрд)

Сегодня Intel заключила контракт на строительство полупроводниковых заводов в Германии. Соглашение предусматривает инвестиции на сумму $33 млрд. Площадка Intel недалеко от Магдебурга будет включать как минимум два завода. Фабрики будут использоваться для производства чипов «по более продвинутой технологии, чем планировалось изначально». При этом компания не раскрывает, о каком техпроцессе идет речь, хотя и отмечает, что технология будет принадлежать эпохе Angstrom (18A, 20A).

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В рамках договора достигнуто соглашение о государственном субсидировании проекта на €10 млрд, пакет стимулирования должен утвердить и Евросоюз. Ожидается, что первый объект начнет работу в течение 4-5 лет.

Польшу ждет менее дорогой, но не менее значимый проект на €4,6 млрд – завод по сборке и тестированию полупроводников. На объекте во Вроцлаве будут работать 2000 человек, ожидается, что он будет завершен в 2027 году. Проектирование и планирование начинаются немедленно, строительство развернется после утверждения Европейской комиссией.

Европейские усилия Intel являются частью глобальной стратегии строительства инфраструктуры на континенте. Это намерение совпадает с планами Евросоюза стать «полупроводниковой сверхдержавой» и обеспечивать себя критически важными электронными компонентами.

Корпорация планирует создание нового центра исследований, разработок и проектирования во Франции, предприятия литографии и конечного производства в Ирландии, Италии, Польше, Испании и других странах.

Также Intel планирует расширять свою площадку в Израиле, в Кирьят-Гате. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, компания намерена инвестировать $25 млрд в строительство нового завода. Ожидается, что фабрика начнет работу в 2027 году, министерство финансов Израиля ожидает, что она создаст тысячи рабочих мест. В рамках соглашения налоговая ставка Intel будет повышена до 7,5% с нынешних 5%.

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Источники: Intel, Tom’s Hardware, The Next Web