Процессоры Intel Meteor Lake впервые получат узлы производства TSMC — в них будут применяться техпроцессы Intel 4, N5 и N6

Meteor Lake – первые процессоры Intel для настольных ПК, в которых будут использоваться компоненты, изготовленные TSMC. Intel объявила об этом радикальном шаге два года назад. Помимо Intel 4, в следующем поколении процессоров компании будут использованы узлы, выполненные по техпроцессам 5 нм и 6 нм TSMC.

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В своем финансовом отчете Intel упомянула о выходе Meteor Lake во второй половине этого года. Компания также подтвердила выход Arrow Lake и Lunar Lake в 2024 году – эти чипы также будут сочетать ядра на различных техпроцессах, основываясь на технологии упаковки 3D Foveros.

В дизайне Meteor Lake процессы TSMC будут использоваться в GPU, SOC и IOE. Использованием кристаллов на разных техпроцессах Intel сможет добиться экономии за счет применения более дешевых технологий TSMC для не самых чувствительных к скорости тайлов, постепенно внедряя свой техпроцесс Intel 4, а затем и Intel 20A. В соответствии с документацией Intel, чипы Meteor Lake получат следующую компоновку:

Intel Meteor Lake Tile/Chiplet Manufacturer / Node CPU Tile Intel / ‘Intel 4’ 3D Foveros Base Die Intel / 22FFL (Intel 16) GPU Tile (tGPU) TSMC / N5 (5nm) SoC Tile TSMC / N6 (6nm) IOE Tile TSMC / N6 (6nm)

Пока что все сведения о Meteor Lake ограничены предположительными моделями процессоров Core i3 и Core i5 с TDP 35 Вт и 65 Вт – топовые модели выйдут уже в рамках следующего семейства и на более совершенных технологиях в 2024 году.

Intel также внесла небольшое обновление в свою дорожную карту выпуска процессоров для центров обработки данных. Чипы Sierra Forest будут выпущены в первой половине 2024 года и предложат лучшую плотность ядер, чем у конкурирующих 128-ядерных чипов AMD EPYC (Bergamo). Выпуск Granite Rapids произойдет вскоре после этого.

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Источник: Tom’s Hardware