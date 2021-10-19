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На днях Intel опубликовала руководство для разработчиков — в нем, среди прочего, содержится предупреждение о возможных проблемах совместимости игр с DRM-защитой с будущими гетерогенными процессорами Alder Lake.

В Intel объясняют, что современные защитные системы DRM могут включать алгоритмы, затрагивающие процессор. Грядущие чипы Alder Lake будут выделяться гетерогенной структурой — высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove будут сочетаться с энергоэффективными ядрами Gracemont. Для обеспечения распознания новых чипов и корректной работы разработчикам Denuvo, VMProtect и других защитных DRM-систем потребуется внести соответствующие изменения для обеспечения поддержки новых платформах. И с этим могут возникнуть проблемы — ситуация ограничена старыми проектами, авторы которых могут не успеть выпустить обновления или вовсе не захотят этого делать.