Intel предупредила о возможных проблемах совместимости процессоров Alder Lake с играми, использующими старые версии DRM без поддержки гибридной архитектуры
На днях Intel опубликовала руководство для разработчиков — в нем, среди прочего, содержится предупреждение о возможных проблемах совместимости игр с DRM-защитой с будущими гетерогенными процессорами Alder Lake.
В Intel объясняют, что современные защитные системы DRM могут включать алгоритмы, затрагивающие процессор. Грядущие чипы Alder Lake будут выделяться гетерогенной структурой — высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove будут сочетаться с энергоэффективными ядрами Gracemont. Для обеспечения распознания новых чипов и корректной работы разработчикам Denuvo, VMProtect и других защитных DRM-систем потребуется внести соответствующие изменения для обеспечения поддержки новых платформах. И с этим могут возникнуть проблемы — ситуация ограничена старыми проектами, авторы которых могут не успеть выпустить обновления или вовсе не захотят этого делать.
«Если в выпущенной или только готовящейся к релизу игре используется промежуточное защитное ПО DRM, то вам следует связаться с разработчиком и уточнить, присутсвует ли в ней поддержка гибридных архитектур в целом и процессоров Alder Lake в частности».
из обращения Intel
Ожидается, что в семейство Alder Lake войдет несколько подсемейств процессоров для устройств разных классов — настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков и устройств 2-в-1. Если ориентироваться на предыдущие утечки, первыми дебютируют настольные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-S) для массовой платформы.
Настольные «камни» Alder Lake-S будут содержать до 8 «больших» ядер и до 8 «малых» ядер — схема «8P+8E». Также они получат встроенный iGPU в конфигурации с 32 вычислительными блоками (Execution Units, EU). Мобильные представители Alder Lake — Alder Lake-P — предложат до 6 «больших» ядер и до 8 «малых» ядер. Они будут разделены на две серии: энергоэффективные до 2C+8A (бывшая U-серия) и высокопроизводительные до 6C+8A (H-серия).
Анонс настольные процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-S) ожидается на специальном мероприятии 27 октября, а их продажи начнутся 4 ноября. Свежая утечка внутренней документации Intel подтверждает эти даты (слайд выше).
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