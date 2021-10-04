Amazon раскрыл европейские цены линейки настольных процессоров Intel Core i9 12-го поколения

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Сперва странички грядущих настольных CPU Intel Core 12-го поколения появились на нидерландском Amazon, а затем еще и на британском и французском сайтах.

В следующем месяце Intel выведет на рынок платформу LGA1700 и процессоры Core 12-го поколения (Alder Lake-S) — те самые долгожданные 10-нанометровые настольные CPU, чей релиз изначально планировался на 2016 год. В июле процессорный гигант сменил схему именования техпроцессов, так что Alder Lake-S будут выпускаться по техпроцессу Intel 7 — они будут выделяться гетерогенной структурой (высокопроизводительные ядра с архитектурой Golden Cove будут сочетаться с энергоэффективными ядрами Gracemont), а также ознаменуют переход к оперативной памяти стандарта DDR5 и интерфейсу PCI Express 5.0. О ключевых особенностях Alder Lake-S мы уже рассказывали не раз. В стартовую линейку Core 12-го поколения войдут как минимум шесть чипов во главе с 16-ядерным (8+8) флагманом Core i9-12900K, который в однопотоке на 27% обходит Ryzen 9 5950X в тестах CPU-Z.

Amazon раскрыла не только дизайн розничной упаковки будущих представителей семейства Alder Lake-S, но и цены старших моделей топовой серии Core i9 — в нее войдут три модели во главе с флагманом Core i9-12900K с разблокированным множителем.

Рекомендованная цена 16-ядерного Core i9-12900K с учетом 21% НДС для Нидерландов составляет €847, Core i7-12700K — €641, а Core i5-12600K — €324. Эти цены немного выше тех, что фигурировали в сентябрьской утечке.

Вместе с K(F)-серией в продажу поступит F-серия с отключенным видеоядром.

На смену Alder Lake-S во второй половине 2022 года придут чипы Raptor Lake-S — минорное обновление архитектуры с игровыми оптимизациями и наращиванием количества физических ядер до 24 единиц. После Raptor Lake-S ожидаются чипы Meteor Lake (Core 14-го поколения) на техпроцессе Intel 4 (бывший 7 нм) и вторым поколением технологии упаковки Foveros, которая позволит объединять три кристалла (CPU c x86-ядрами, GPU и интегрированный северный мост).