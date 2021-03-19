Intel продемонстрировала 8-ядерный/16-поточный мобильный CPU Tiger Lake-H — он сможет разгоняться до 5 ГГц

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Этой ночью состоялась небольшая презентация Intel в виртуальной конференции GDC Showcase, где чипмейкер поделился новыми подробностями о высокопроизводительных мобильных CPU Tiger Lake-H, принадлежащих к семейству Core 11-го поколения.

Сейчас модельный ряд мобильных CPU Core 11-го поколения представлен двумя сериями: энергоэффективными двух- и четырехъядерными моделями Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков и четырехъядерными 35-ваттными Tiger Lake-H35 для игровых ноутбуков. Вскоре к ним присоединятся полноценные Tiger Lake-H с тепловым пакетом 45 Вт и числом ядер от 6 до 8 единиц. Это первые 10-нанометровые CPU Intel для высокопроизводительных ноутбуков.

Для демонстрации Intel использовала тестовый ноутбук на базе высокопроизводительного чипа Core i9 (Tiger Lake-H), работающего на частоте от 2,6 до 4,5 ГГц в динамическом разгоне. Благодаря технологии Turbo Boost Max 3.0 частота одного ядра может повышаться до 5 ГГц. Для демонстрации использовалась игра Total War, эта франшиза RTS известна своей расположенностью к CPU.

45-ваттные Tiger Lake-H построены на актуальной x86-архитектуре Willow Cove и выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin. Среди отличительных особенностей чипов — поддержка Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), Thunderbolt 4 и встроенный контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий (здесь Intel опередила AMD, чьи мобильные CPU пока остаются с PCIe 3.0). Наконец, полноценные Tiger Lake-H располагают мощной встроенной графикой Iris Xe с 96 вычислительными блоками.

Вице- президент игрового подразделения Intel Роджер Чендлер подтвердил, что процессоры Tiger Lake-H выйдут во втором квартале 2021 года. Ожидается, что официальный запуск 11-поколения высокопроизводительной H-серии мобильных CPU состоится в рамках будущей выставки Computex. Они будут соперничать с недавно вышедшими 7-нм AMD Ryzen 5000H (Cezanne).