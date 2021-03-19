Intel продемонстрировала 8-ядерный/16-поточный мобильный CPU Tiger Lake-H — он сможет разгоняться до 5 ГГц
Этой ночью состоялась небольшая презентация Intel в виртуальной конференции GDC Showcase, где чипмейкер поделился новыми подробностями о высокопроизводительных мобильных CPU Tiger Lake-H, принадлежащих к семейству Core 11-го поколения.
Сейчас модельный ряд мобильных CPU Core 11-го поколения представлен двумя сериями: энергоэффективными двух- и четырехъядерными моделями Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков и четырехъядерными 35-ваттными Tiger Lake-H35 для игровых ноутбуков. Вскоре к ним присоединятся полноценные Tiger Lake-H с тепловым пакетом 45 Вт и числом ядер от 6 до 8 единиц. Это первые 10-нанометровые CPU Intel для высокопроизводительных ноутбуков.
Для демонстрации Intel использовала тестовый ноутбук на базе высокопроизводительного чипа Core i9 (Tiger Lake-H), работающего на частоте от 2,6 до 4,5 ГГц в динамическом разгоне. Благодаря технологии Turbo Boost Max 3.0 частота одного ядра может повышаться до 5 ГГц. Для демонстрации использовалась игра Total War, эта франшиза RTS известна своей расположенностью к CPU.
45-ваттные Tiger Lake-H построены на актуальной x86-архитектуре Willow Cove и выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin. Среди отличительных особенностей чипов — поддержка Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), Thunderbolt 4 и встроенный контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий (здесь Intel опередила AMD, чьи мобильные CPU пока остаются с PCIe 3.0). Наконец, полноценные Tiger Lake-H располагают мощной встроенной графикой Iris Xe с 96 вычислительными блоками.
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