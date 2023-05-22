Intel продвигает переход на процессорную архитектуру x86S, которая будет поддерживать только 64-разрядный режим

Опубликованный Intel документ представляет x86S – упрощенную архитектуру x86, поддерживающую только 64-разрядные вычисления. Компания хочет оставить в прошлом теряющее актуальность наработки, ведущие происхождение от первых процессоров Intel 8086. Соответсвующее блоки будут удалены, но программы всё еще можно будет в режиме виртуализации.

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В кратком документе для разработчиков Intel изложила описание такого подхода. В настоящее время процессоры требуют «серии кодовых переходов для входа в 64-разрядный режим». Прямой вход в 64-битный режим упростит работу процессора и ОС. При этом поддержка «устаревших» 64-битных ОС, требующих обычной процедуры входа будет осуществляться через механизм виртуализации (VMX).

Основные упрощения и преимущества Intel перечислила в списке:

Использование упрощенной 64-битной модели сегментации адресации памяти для поддержки адресации 32-битных приложений

Удаление колец защиты 1 и 2, которые не используются современным ПО, а также устаревших функций сегментации

Удаление поддержки 16-битной адресации и переопределения размера адреса

Удаление поддержки доступа к портам I/O кольца 3

Прекращение поддержки строковых портов I/O (INS/OUTS)

Использование только локальных контроллеров прерываний X2APIC, удаление поддержки 8259

Удаление некоторых неиспользуемых битов режима операционной системы

Проще говоря, в будущем Intel планирует удалить некоторые устаревшие схемы, которы либо долгое время не используются, либо требуют от современного ПО «усилий» для их обхода. Для пользователей эти меры означают повышение стабильности и производительности без необходимости резкого роста частоты. Не стоит ждать процессоров x86S в ближайшем будущем. Опубликованные материалы носят скорее ознакомительный характер, их цель – ознакомить разработчиков с подходом, увидеть их реакцию и предложения.

Источники: Tom’s Hardware, PC Gamer