Патент Intel подтвердил кэш L4 в процессорах Meteor Lake — дополнительная память будет распаяна на подложке

Недавно мы писали о том, что Intel, возможно, оснастит процессоры Meteor Lake кэшем L4. Информацию подтверждает патент, датированный 2020 годом. Из двух версий размещения кэша «победила» та, что говорила о его расположении на общей базовой пластине. Подтвердилось и название «Adamantine», или «ADM».

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В патенте указано, что архитектура SoC следующего поколения получит «кэш на упаковке». Такое расположение наделяет остальные блоки равным доступом к этой памяти. Напоминаем, что кроме L4 базовая пластина Meteor Lake будет нести кристаллы CPU, SoC, GPU и I/O. Для всех частей процессора это означает более быстрый доступ к кешу, чем к L3, находящемуся в составе CPU.

Целями введения кэш-памяти L4 Intel называет оптимизацию загрузки и повышение безопасности процессора. L4 будет сохранять кэш при сбросе, что приведет к сокращению времени загрузки.

К патенту приложена блок-схема, подтверждающей компоновку Meteor Lake с 2 ядрами RWC (Redwood Cove) и 8 ядрами CMT (Crestmont). Интересно, что плитка SOC также несет два ядра CMT, о чем уже упоминалось в ранних утечках. Этот конкретный дизайн также получит графику Gen 12.7 Xe с 64 EU.

Ранее канал Moore’s Law Is Dead упоминал возможный размер кэша до 1 ГБ, утверждая, что сейчас тестируются объемы от 128 МБ до 512 МБ. Запуск Intel Meteor Lake ожидается во второй половине 2023 года, но неизвестно, какая именно модификация выйдет в это время.

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Источник: VideoCardz