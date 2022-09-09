Intel раскрыла характеристики настольных видеокарт Arc A770, A750 и A580: до 32 ядер Xe, до 16 ГБ памяти и энергопотребление до 225 Вт

Компания Intel наконец приоткрыла завесу тайны над своей линейкой дискретных видеокарт для настольных ПК. По данным чипмейкера, в настольном сегменте предусмотрен выпуск лишь четырёх моделей (модель Arc A380 уже доступна на рынке).

Intel представила две новые модели в рамках серии Arc A7: A770 и A750. Это единственные видеокарты линейки Limited Edition в настольном сегменте. Устройства под этим брендом будут доступны через интернет-магазин Intel, розничную торговлю и каналы электронной торговли.

Версия Arc A770 выполнена на базе полноценного графического процессора ACM-G10, который включает 32 ядра Xe и работает на частоте 2,1 ГГц. Эта модель будет поставляться в конфигурациях с 8 или 16 ГБ памяти GDDR6 с полосой пропускания 17,5 Гбит/с. Пропускная способность памяти составит 560 ГБ/с.

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Для видеокарты Arc A750 будет использоваться урезанный графический процессор с 28 ядрами Xe и рабочей частотой 2050 МГц. Объём видеопамяти GDDR6 составит 8 ГБ, полоса пропускания – 16 Гбит/с, пропускная способность – 512 ГБ/с. Обе модели имеют энергопотребление 225 Вт.

Также подтверждены характеристики видеокарты Arc A580. Она содержит GPU с 24 ядрами Xe (частота 1,7 ГГц) и 8 ГБ памяти GDDR6 с полосой пропускания 16 Гбит/с, шиной доступа 256 бит и пропускной способностью 512 ГБ/с.

Информация о цене и сроках начала продаж новых видеокарт Intel Arc A770, A750 и A580 пока не сообщается.

Источник: videocardz