Первые тесты настольной видеокарты с GPU Intel Arc A380 – в играх уступает AMD Radeon RX 6400

Компания Intel сняла информационное эмбарго и разрешила публиковать обзоры её настольного графического процессора Arc A380. Так что заинтересованное сообщество наконец может сделать выводы об эффективности этого GPU. Опубликованные обзоры посвящены видеокарте GUNNIR A380 Photon. На данный момент она является единственной доступной пользовательской видеокартой на базе этого GPU Intel для настольных ПК.

Одним из первых обзор опубликовал ресурс Shenmedounengce. Его авторы проводили тестирование видеокарты GUNNIR A380 Photon в системе среднего уровня на базе процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake), материнской платы с чипсетом B660 и оперативной памяти DDR4. В качестве соперников для новинки выступали видеокарты начального уровня NVIDIA GeForce RTX 3050/GTX 1650 и AMD Radeon RX 6500XT/6400.

Видеокарта GUNNIR A380 Photon включает полноценный графический процессор ACM-G11 с 8 блоками Xe-Core, а также содержит 6 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 96 бит. Устройство оснащено чипами памяти Samsung с полосой пропускания 16 Гбит/с, но фактически память в этой модели настроена на полосу 15,5 Гбит/с. Максимальная повышенная частота видеочипа – 2,48 ГГц.

В синтетических тестах 3DMark видеокарта на базе нового графического процессора Intel Arc A380 смогла опередить модели AMD Radeon RX 6500XT/6400, но оказалась медленнее устройства NVIDIA GeForce RTX 3050. Такая расстановка сил наблюдается в тестах Time Spy и Port Royal. В тесте трассировки лучей (Port Royal) GPU Intel Arc A380 почти вдвое опередил AMD Navi 24, но решение NVIDIA оказалось примерно в 3,7 раза производительнее.

Видеокарты также тестировались в играх League of Legends, PUBG, GTA5, Tom Raider, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption II. Как оказалось, с точки зрения игровой производительности у GPU Intel Arc A380 дела обстоят не очень хорошо, так как он проигрывает конкурентам во всех играх при разрешении 1080p.

Видеокарты на базе видеочипа Intel Arc A380 были выпущены на прошлой неделе исключительно в Китае. Устройства ещё не поступили в продажу. Тем не менее цены на предварительные заказы оказались выше рекомендованной Intel розничной цены в 1030 юаней (около $153).

Источник: videocardz