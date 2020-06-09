Intel раскрыла точные параметры энергопотребления настольных процессоров Comet Lake-S





Не секрет, что новейшие настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 получились весьма прожорливыми — это было известно еще задолго до анонса (1 и 2). При этом сама Intel о реальных показателях энергопотребления своих чипов скромно умалчивает, указывая в спецификациях лишь значение TDP, а показатель этот, как известно, давно уже не отражает реального положения вещей. Полную информацию об энергетических и тепловых характеристиках новых процессоров Comet Lake-S на днях выудили у Intel журналисты немецкого сайта ComputerBase. Теперь можно сказать, что мы знаем об энергопотреблении новых процессоров Intel все.

Intel незаметно изменила первоначальную версию технического документа с номерном 615211-005, подтвердив, что для новых чипов Comet Lake-S характерны более высокие значения энергопотребления. Если для более старых моделей процессоров на архитектуре Skylake типичным коэффициентом для уровня PL2 (предел мощности, ограниченный во времени показателем Tau в секундах) было 1,25 от PL1 (потребление процессора при работе с базовой тактовой частотой, которое соответствует TDP) и Tau 28 сек, то с выходом Comet Lake-S это «правило» больше не работает. У процессоров с разблокированным множителем показатели вдвое выше — PL1 = 125 Вт, PL2 = 250 Вт, Tau = 56 сек. В то же время у обычных моделей без индекса К наблюдается прирост в 3,5 раза — PL1 = 65 Вт, PL2 = 224 Вт, Tau = 28 сек. Ниже в таблице приведены точные параметры энергопотребления для модельного ряда Comet Lake-S.

Модель процессора PL1, Вт PL2, Вт Tau, сек Comet Lake-S K-Series – 125 Вт 10-ядерные ЦП, Core i9-10900K 125 250 56 8-ядерные ЦП, Core i7-10700K 125 229 56 6-ядерные ЦП, Core i5-10600K 125 182 56 Comet Lake-S – 65 Вт 10-ядерные ЦП, Core i9-10000(F) 65 224 28 8-ядерные ЦП, Core i7-10000(F) 65 224 28 6-ядерные ЦП, Core i5-10000(F) 65 134 28 4-ядерные ЦП, Core i3-10000 65 90 28 2-ядерные ЦП, Pentium и Celeron 58 58 28 Comet Lake-S T-Series – 35 Вт 10-ядерные ЦП, Core i9-10000T 35 123 28 8-ядерные ЦП, Core i7-10000T 35 123 28 6-ядерные ЦП, Core i5-10000T 35 92 28 4-ядерные ЦП, Core i3-10000T 35 55 28 2-ядерные ЦП, Pentium и Celeron T 35 42 28

Немецкий оверклокер Роман « Der8auer» Хартунг опубликовал короткий видеоролик с понятным объяснением энергопотребления и тепловыделения на примере тридцати процессоров Intel Core i9-10900K. Ролик четко объясняет, почему экземпляры одного и того же «камня» получаются разными. Тот факт, что процессор потребляет больше энергии, вовсе не означает, что он будет работать при более высокой температуре.

Его видео также подробно рассказывает о разгоне процессора при разных температурных показателях. Der8auer объясняет, почему разгон при минусовых температурах не всегда означает более высокие частоты (спойлер: потому что процессор в основном сделан из меди и при определенных температурах внутреннее сопротивление увеличивается).

Источник: Videocardz