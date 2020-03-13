Экономичный 10-ядерный Intel Core i9-10900T с TDP 35 Вт в реальности под нагрузкой потребляет 123 Вт

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TDP (Thermal Design Power) — показатель расчетной тепловой мощности процессора — уже давно нельзя экстраполировать на реальное энергопотребление ни для процессоров AMD, ни для чипов Intel. И эта заметка — очередное тому доказательство.

Известный таиландский энтузиаст под ником APISAK (@TUM_APISAK) заметил в базе результатов тестового пакета SiSoftware несколько свежих записей, относящихся к новым Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S). В частости, он опубликовал результаты тестов Core i9-10900T, i9-10900 и самого младшего i3-10100.

Напомним, модели с суффиксом «T» выделяются пониженным энергопотреблением — экономия достигается понижением рабочей частоты и напряжения питания процессора. Так вот, как видим, в ходе тестирования максимальная частота Core i9-10900T была равной 4,49 ГГц, а его реальное энергопотребление под нагрузкой составило 123 Вт при номинальном теплопакете в 35 Вт. После того, как Core i7-10700KF с расчетной мощностью 125 Вт в этом же бенчмарке достиг 250 Вт, это вполне ожидаемый результат. Но все же значение выглядит очень внушительно как для экономичного чипа. Справедливости ради, не исключено, что SiSoftware неверно определил значение энергопотребления — такое нередко случается с инженерными образцами. С другой стороны, учитывая опыт прошлых лет, результаты выглядят вполне правдоподобно.

В SiSoftware 10-ядерный Core i9-10900T набрал 178,14 GOPS. Для сравнения, самый лучший результат шестиядерного Core i5-9600K в этом же тесте — 196,81 GOPS.

Аналогичное энергопотребление SiSoftware показал для обычного 65-ваттного i3-10100, работавшего с максимальной частотой 4,3 ГГц.

В последни утечках документации Intel в качестве сроков дебюта массовой платформы LGA1200 и новых процессоров Intel Core 10-го поколения указывается период с 13 апреля по 26 июня. Не исключено, что из-за коронавируса чипы выйдут под конец июня.

Источник: APISAK