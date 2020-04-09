Энергопотребление 10-ядерного Intel Core i9-10900F (Comet Lake-S) под максимальной нагрузкой достигает 224 Вт





В прошлом месяце на примере «экономичного» 10-ядерного Intel Core i9-10900T нового семейства (Comet Lake-S) мы уже оценили энергоэффективность 14-нм архитектуры Skylake пятилетней давности — при номинале 35 Вт в реальности под нагрузкой CPU потребляет 123 Вт. Теперь появились свежие тесты 10-ядерного Core i9-10900F с заблокированным множителем — это второй по старшинству CPU в линейке Comet Lake-S.

Так вот, согласно свежим тестам, реальное энергопотребление 10-ядерного 20-поточного процессора Core i9-10900F с номинальным TDP 95 Вт составило 170 Вт при базовой частоте 2,8 ГГц и загрузке всех ядер и доходило до 224 Вт в Boost-режиме при частоте 4,5 ГГц. В принципе, ничего удивительного в этом нет, особенно после сообщений, что флагманский 10-ядерный процессор новейшего семейства Core i9-10900K и вовсе потребляет под 300 Вт. В то же время показатели, мягко говоря, впечатляют как для потребительского CPU. Упомянутые 224 Вт — это даже больше, чем потребляет видеокарта Nvidia RTX 2080.

Для своего тестового стенда китайские энтузиасты использовали среднюю СО — воздушный кулер с пятью тепловыми трубками и СВО закрытого типа с радиатором 120-мм. При этом температура Core i9-10900F во время работы колебалась от 80ºC до 92ºC. То есть, чтобы в полной мере раскрыть потенциал будущего флагмана новой массовой платформы Intel потребуется еще и весьма недешевая система жидкостного охлаждения радиатором длиной не менее 240 мм. Здесь невольно вспоминается эксперимент с использованием Intel Core i9-9980XE и AMD Threadripper 2990WX для приготовления блинов.

С учетом предыдущих тестов, указывающих, что польза от Core i9-10900K есть только, если использовать CPU на полную катушку для сложных вычислений с загрузкой всех ядер (прирост быстродействия на ядро незначителен), его покупка представляется далеко не лучшим вложением средств.

Анонс процессоров Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S), которые потребуют использования новых системные платы с разъемом LGA1200 на чипсетах Intel 400-й серии, ожидается 30 апреля, но в продажу, если верить последним данным, они поступят только 27 мая. Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.

Источник: Twitter и PC Gamer