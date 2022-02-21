Intel рассказала о своём майнинг-чипе Bonanza Mine и майнере на его основе: 40 ТХ/с при энергопотреблении 3600 Вт

Недавно сообщалось, что компания Intel разработала ASIC чип для майнинга Bitcoin – Bonanza Mine. А теперь во время проведения мероприятия ISSCC 2022 представители компании поделились подробными сведениями об этом чипе.

В данном материале речь идёт о чипах для майнинга первого поколения – BMZ1. Однако компания уже предлагает версию BMZ2, в качестве производной от BMZ1. Вероятно, сведениями о ней поделятся позже.

Чип BMZ1 изготавливается в довольно маленьком корпусе FCLGA с открытым кристаллом размерами 7×7,5 мм. Размеры самого чипа составляют4,14×3,42 мм, а площадь кристалла – 14,16 мм2. Так что это очень компактное решение. Маленький размер позволяет повысить выход годной продукции и максимально увеличивает площадь использования пластины. С одной кремниевой пластины можно получить до 4000 чипов. Intel говорит, что это 7-нанометровый чип, но не уточняет, идёт ли речь о собственном узле Intel 7, оригинальном 7-нм техпроцессе до того, как он был переименован в Intel 4, или 7-нм техпроцессе TSMC.

Каждый ASIC чип Bonanza Mine имеет 258 майнинговых движков, которые суммарно занимают 90% площади кристалла и вычисляют параллельные двойные хэши SHA256 при «сверхнизком» напряжении питания 355 мВ. Рабочая частота составляет от 1,35 ГГц до 1,6 ГГц при температуре 75 градусов Цельсия. При этом среднее энергопотребление составляет 7,5 Вт, а хешрейт – 137 ГХ/с.

В майнере устанавливается 300 таких чипов, которые суммарно обеспечивают вычислительную эффективность 40 ТХ/с при энергопотреблении 3600 Вт. Это не самое лучшее соотношение показателей в отрасли. Например, майнер Bitmain Antmienr S19j Pro 104T обеспечивает производительность 104 ТХ/с при энергопотреблении 3068 Вт, а новейшая модель S19j XP – 140 ТХ/с при энергопотреблении 3010 Вт. Однако следует отметить, что речь идёт о первом поколении чипа Bonanza Mine. А сейчас Intel уже предлагает второе поколение, хотя и не разглашает его характеристик.

Источник: tomshardware