Intel уже разрабатывает архитектуру для GPU «Супермена», который станет преемником Xe HP





Для графического процессора Intel Xe HP, именуемого Раджой Кодури также «отцом всех GPU», уже разрабатывается преемник. На текущий момент работы находятся на этапе разработки архитектуры. И с учётом использования слова на языке хинди (Baahubali), новый графический процессор характеризуется как «супермен всех GPU», что намекает на высокий уровень производительности. Судя по всему, для данного устройства используется подход компоновки Multi-Chip-Module (MCM), когда итоговый процессор представляет собой многочиповый модуль.

Раджа Кодури также намекнул, когда можно ожидать выпуск этого чипа. Он ожидает, что время выхода на рынок именно этого графического процессора будет короче, чем промежуток времени между анонсом и выпуском фильма Baahubali, который составлял примерно 1 год. Вероятно, это будет процессор под кодовым названием Ponte Vecchio, изготавливаемый по нормам 7-нанометрового технологического процесса. И он ожидается на рынке в 2021 году.

Кроме того, было опубликовано изображение графического процессора в исполнении LGA. Это может говорить о тестовом предназначении чипа или же о специальном исполнении для корпоративного рынка. Кроме того, была заявлена поддержка 16-битных вычислений с плавающей запятой для GPU Intel Xe HP, что важно для задач искусственного интеллекта и приложений глубокого обучения.

Фотография также позволяет примерно оценить размеры чипа, учитывая, что рядом с ним расположена батарейка типа AA, которая имеет стандартную длину 49,2 мм. Предполагается, что поверхность устройства составляет 3696 мм2, а используемая поверхность под крышкой теплораспределителя – 2373 мм2. Таким образом, площадь самого кристалла может составлять около 2000 мм2. Можно предположить, что такой графический процессор, созданный в качестве многочипового модуля, включает либо 4 модуля площадью по 500 мм2, либо 8 модулей площадью по 250 мм2.

Источник: wccftech