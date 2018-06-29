Intel выпустит чипсет Z390 и флагманский процессор Core i9-9900K для десктопных систем

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На сайте WCCFTech появилась информация о том, что компания Intel готовится к выпуску чипсета Z390, а вместе с ним – новых десктопных процессоров, включая восьмиядерный Intel Core i9-9900K.

Согласно ранним слухам, Intel планировала переименовать существующий чипсет Z370 в Z390 из-за загрузки 14-нанометрового производства. В результате вместо 14-нанометрового Z390 чипмейкер фактически выпустит 22-нанометровый Z370 только в «новой обёртке». Тем не менее, предстоящий набор логики должен получить поддержку беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также до шести портов USB 3.1 Gen 2.

Судя по тому, что сообщается на WCCFTech, пока известны только три новые модели процессоров 9000-й серии: Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков), Core i7-9700K (6 ядер/12 потоков), Core i5-9600K (6 ядер/6 потоков).

Предполагается, что Core i9-9900K станет конкурентом чипам AMD Ryzen 7. А вот по поводу Core i3 пока нет никаких сведений. Это вовсе не означает, что компания решила от него отказаться. 4-ядерный процессор очень важен с точки зрения массовости, поскольку спрос на него всё ещё достаточно высок. Вполне вероятно, Intel отложила его релиз на более поздний срок.

Источник: wccftech