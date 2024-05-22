Intel и AMD расскажут о процессорах Lunar Lake и Zen 5 на Hot Chips 2024 26-27 августа — что о них известно сейчас

Конференция Hot Chips 2024 опубликовала детальное расписание презентаций Intel, AMD, NVIDIA, и всех других участников, которые состоятся на мероприятии. В течение трех дней, с 25 по 27 августа, физические и виртуальные посетители смогут ознакомиться с пособиями, презентациями и основными докладами представителей многих крупнейших технологических компаний. По традиции, на Hot Chips происходит глубокое техническое погружение в новые архитектуры процессоров. Среди прочих, в этом году Hot Chips будут рассмотрены AMD Zen 5, NVIDIA Blackwell и Intel Lunar Lake.

Intel

На понедельник, 26 августа, запланирована презентация Intel под названием «Lunar Lake: процессор Intel Core 16-го поколения». Это интересное название, учитывая, что Intel якобы отказалась от поколений в наименованиях процессоров. Intel также планирует презентации Granite Rapids D, систем ИИ и оптических сетей.

Недавно компания предложила много подробностей относительно архитектур Lunar Lake и Arrow Lake. По словам компании, процессоры Lunar Lake, которые планируется выпустить в третьем квартале 2024 года, обеспечат в 1,4 раза большую производительность ЩИ, чем чипы Qualcomm Snapdragon X Elite.

Intel также заявляет об ощутимом увеличении срока службы батареи и энергоэффективности ноутбуков: Lunar Lake обеспечивает самое низкое потребление энергии процессором x86 в истории, на 20% меньше, чем у чипов Qualcomm, и на 30% — чем у Ryzen 7 7840U от AMD.

Процессоры Arrow Lake следующего поколения для настольных ПК с искусственным интеллектом в дорожной карте назначены на четвертый квартал 2024 года, а обновления этих чипов будут представлены во время события Intel Tech Tour, которое будет предшествовать Computex 2024.

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Intel обновила все вычислительные компоненты Lunar Lake, включая CPU, NPU (NPU) и новым интегрированным графическим процессором с архитектурой Xe2. Дизайн Xe2 iGPU дебютирует с Lunar Lake и обеспечит в 1,5 раза большую производительность, чем чипы Meteor Lake текущего поколения, благодаря использованию той же архитектуры и набора функций, которые будут используется в будущих дискретных игровых графических процессорах Battlemage.

Процессор Lunar Lake состоит из трех чиплетов, что на один меньше, чем Meteor Lake из четырех плиток, что свидетельствует о том, что Intel объединила SoC и GPU. Lunar Lake получит P-ядра с новой микроархитектурой Lion Cove и E-ядра с микроархитектурой Skymont. Intel еще не обнародовала детальных спецификаций для Lunar Lake, но из материалов компании следует, что процессор, названный Lunar Lake MX получит 4 P-ядра и 4 E-ядра (4+4).

Arrow Lake, вероятно, будет базироваться на той же архитектуре, что и Lunar Lake — компания описывает серию как расширение семейства Core Ultra. Процессоры получат больше ядер и увеличенное ограничение мощности. Intel также будет иметь более мощные мобильные варианты Arrow Lake для высокопроизводительных ноутбуков. Arrow Lake будут созданы на техпроцессе Intel 20A, тогда как следующая архитектура, Panther Lake, получит Intel 18A в 2025 году.

AMD

Презентация ядра следующего поколения Zen 5 от AMD на Hot Chips 2024 на Hot Chips 2024 состоится во вторник, 27 августа. За последние недели и месяцы было достаточно много утечек Zen 5, в том числе неофициальная информация по изменениям в Linux, данные выпусков компиляторов и партнеров компании по выпуску ПК, но презентация Hot Chips 2024 предоставит комплексное представление о Zen 5.

Ранее сообщалось, что CEO AMD Лиза Су выступит со вступительным докладом 3 июня перед Computex 2024. AMD обновила свой сайт, чтобы перечислить основные темы доклада — они касаются ИИ и высокой производительности. Также речь идет о «следующем поколении высокопроизводительных решений для ПК, центров обработки данных и искусственного интеллекта», что подтверждает обновление архитектуры Zen5 и ускорителей искусственного интеллекта AMD XDNA.

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Ожидается, что AMD представит серию настольных процессоров Granite Ridge (возможно, под названием Ryzen 9000), так и серию Ryzen AI 100, известную как Strix Point. Оба продукта имеют архитектуру Zen5 и должны выйти в этом году. В 2022 году AMD сделала подобные объявления на Computex, а первые настольные процессоры на базе AM5 были выпущены лишь спустя три месяца.

NVIDIA и другие

Также уже много известно чипы для центров обработки данных NVIDIA Blackwell B200 и видеокарт Blackwell RTX 50xx для потребителей. Обычно NVIDIA не использует Hot Chips для распространения новой информации. Вот о каких интересных докладах еще идет речь:

Графический процессор NVIDIA Blackwell: развитие генеративного искусственного интеллекта и ускоренных вычислений (Аджай Тирумала и Рэймонд Вонг, NVIDIA)

Процессор Snapdragon X Elite Qualcomm Oryon: обзор дизайна и архитектуры (Джерард Уильямс, Qualcomm)

Процессор IBM Z нового поколения ~5,5 ГГц и чипсет AI Inferencing Accelerator (Кристиан Якоби, IBM)

Другие интересные технические новости поступят из презентаций таких компаний, как Microsoft, SK hynix, Meta, Tesla, Frore и OpenAI. В этом году Hot Chips 2024 имеет смешанный формат с офлайн-событиями в Мемориальной аудитории Стэнфордского университета. Ее посещение будет стоить от $65 один день (для студентов) до $750 за три дня для участников, которые не являются членами IEEE.

Источники: Hot Chips, Tom’s Hardware, VideoCardz

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