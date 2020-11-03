Инженерный образец Snapdragon 875 обновил рекорд в бенчмарке AnTuTu, набрав без малого 900 тыс. баллов





Буквально на днях в сети появился впечатляющий результат грядущей 5-нм флагманской SoC Snapdragon 875 в тесте AnTuTu — 847 868 баллов. Новый абсолютный рекорд не продержался и недели. В свежем тесте Snapdragon 875 показал еще более впечатляющие результаты в том же AnTuTu, набрав без малого 900 тыс. баллов (если быть точным, 899 401 баллов).

Snapdragon 875 pic.twitter.com/xOrzgcWArP — ᴺᴼᵀ DJ Koh #Unpacked2021 (@not_koh) November 3, 2020

В свежем тесте AnTuTu инженерный образец Snapdragon 875 на 38% превосходит Snapdragon 865+, использующийся во многих топовых смартфонах второй половины 2020 года, включая ASUS ROG Phone 3 и Galaxy Note20 Ultra (версия для США). Упомянутые 899 401 баллов — новый абсолютный рекорд. Для сравнения, A14 Bionic в iPhone 12 набирает в этом же тесте около 600 тыс. баллов, а Kirin 9000 и готовящаяся к выходу Exynos 1080 — около 700 тысяч.

Справедливо отметить, что AnTuTu, как и другие синтетические бенчмарки, не является самым точным мерилом производительности CPU, однако приведенные результаты дают представление о том, чего можно ожидать от будущей флагманской платформы Qualcomm, которая будет использоваться в большинстве флагманских Android-смартфонов 2021 года.

Анонс Snapdragon 875 состоится на ежегодном декабрьском техсаммите Snapdragon Tech Summit на Гавайях, который пройдет 1-2 декабря. Ожидается, что Snapdragon 875 будет построена по трехкластерной схеме с одним высокопроизводительным ядром Cortex-X1 (оно на 20% быстрее Cortex-A77). Предыдущие слухи указывали, что Snapdragon 875 в итоге может оказаться единственной флагманской SoC с ядром Cortex-X1.