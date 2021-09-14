iOS 15, iPadOS 15 та watchOS 8 виходять 20 вересня





У рамках сьогоднішньої презентації Apple також назвала дату виходу оновлень iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8 — всі вони стануть доступні 20 вересня.

Apple спочатку анонсувала iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8 на червневій конференції розробників WWDC21, а з липня нові версії ОС доступні всім охочим у рамках відкритого бета-тесту.

Серед найбільш помітних змін iOS 15 — редизайн сповіщень (набір режимів концентрації Focus), функція розпізнавання тексту на фото Live Text, редизайн Safari (мінімалістичний вигляд панелі вкладок, функція угруповання вкладок, які синхронізуються на всіх пристроях, та підтримка розширень), а також оновлення всіх основних застосунків (FaceTime, «Карти», «Погода», «Фото», «Гаманець», «Камера» та «Повідомлення»).

Водночас, як ми дізнались раніше, функція SharePlay не з’явиться на релізі iOS 15, її планують додати в одному з майбутніх оновлень цієї осені.

В iPadOS 15 з’явиться підтримка шорткатів для клавіатури, галерея віджетів і «Бібліотека додатків», нові можливості багатозадачності, включаючи швидший спосіб перемикання між запущеними програмами як на Windows чи Mac, нова функція «Швидкі нотатки» та інші зміни.

Щодо watchOS 8, нова версія прошивки для розумних годинників Apple запропонує кілька нових функцій, включаючи більше типів тренувань у програмі Фітнес, оновлений додаток Mindfulness (стара назва Breathe), в якому недодачу до медитацій з’являться «Сеанси роздумів» (хвилину треба буде подумати про щось хороше одночасно роздивляючись абстрактні візуалізації на екрані), новий циферблат з підтримкою портретних знімків, зроблених на iPhone, а також покращений додаток погоди, поліпшений набір тексту та розширені можливості домашньої автоматизації.

Більш детально про ключові нововведення iOS 15, iPadOS 15 та watchOS 8 (і пристрої, які будуть їх підтримувати) ми розповідали у липні, коли стартувало їх бета-тестування.