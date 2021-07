Почався відкритий бета-тест macOS Monterey, watchOS 8 та tvOS 15 — всі нові ОС Apple вже доступні завантаження

Слідом за першими публічними бетами iOS 15 та iPadOS 15 компанія Apple відкрила доступ до бета-версій інших нових ОС, які анонсували на нещодавній конференції розробників WWDC21 — настільної macOS Monterey, а також watchOS 8 та tvOS 15.

macOS Monterey

В macOS Monterey з’явилась можливість керувати трьома пристроями одночасно з тачпада одного макбука, а також функція Universal Control, яка дозволить працювати одночасно з iPad і Mac з одним набором клавіатури та миші — якщо розташувати пристрої поруч один з одним, то курсор буде автоматично перескакувати на планшет (і навпаки, на ПК). Таким же чином можна перетягувати файли без необхідності додаткового налаштування (пристрої самі розуміють, коли потрібно працювати в парі).

Серед інших нововведень macOS Monterey — підтримка SharePlay та Shortcuts (швидкі сценарії з послідовності дій для щоденних завдань), редизайн Safari (оновлена стартова сторінка і підтримка розширень), а також оновлені iMessage, Focus і Нотатки.

Які моделі ПК Mac підтримують macOS Monterey

watchOS 8

Нова версія прошивки для розумних годинників Apple запропонує кілька нових функцій, включаючи більше типів тренувань у програмі Фітнес, оновлений додаток Mindfulness (стара назва Breathe), в якому недодачу до медитацій з’являться «Сеанси роздумів» (хвилину треба буде подумати про щось хороше одночасно роздивляючись абстрактні візуалізації на екрані), новий циферблат з підтримкою портретних знімків, зроблених на iPhone, а також покращений додаток погоди, поліпшений набір тексту та розширені можливості домашньої автоматизації.

Список підтримуваних пристроїв:

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

tvOS 15

Нова версія ОС для ТВ-приставок Apple вирізняється повністю переробленим інтерфейсом, а також розширеними функціональними можливостями. Серед головних нововведень — підтримка об’ємного звуку (в навушниках буде створюватися ефект присутності), SharePlay для спільного перегляду контенту (на презентації згадували сторонні сервіси Disney+, Hulu, TikTok, HBO Max, Twitch), а також функції For All of You (рекомендації від Apple) та Shared with You (фільми/шоу по рекомендаціях від друзів).

Список підтримуваних пристроїв:

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV HD

Як встановити бета-версії macOS Monterey, watchOS 8 та tvOS 15

Процедура така сама, як у випадку iOS 15 та iPadOS 15 — необхідно через Safari залогінитися під своїм Apple ID на сайті програми тестування, зареєструвати пристрій, вибрати ОС (macOS Monterey, watchOS 8 та tvOS 15) та не забути перед встановленням нової ОС створити резервну копію на випадок, якщо буде потрібно відкотити зміни. Як завжди, учасники програми тестування як завжди встановлюють оновлення на свій страх і ризик. Два важливі моменти: на відміну від iOS та iPadOS в watchOS не передбачена можливість відкотити зміни, якщо щось піде не так. Також у випадку з tvOS немає можливості скинути налаштування для новіших моделей Apple TV 4K (тільки для старішої Apple TV HD).