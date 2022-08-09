iOS 16 вернет процент заряда аккумулятора в строке состояния — индикатор убрали после выхода iPhone X c FaceID

Новость из разряда «наконец-то дождались» — пользователи iOS долго и скучно просили Apple вернуть постоянный индикатор процента заряда аккумулятора в строке состояния, и в Купертино наконец-то прислушались. По крайней мере, элемент графического интерфейса появился в пятой бета-версии iOS 16, вышедшей вечером 8 августа.

Дело в том, что после выхода iPhone X с системой распознавания лица FaceID в сентябре 2017 года разработчики убрали постоянную индикацию заряда аккумулятора в процентах от строки состояния, поскольку из-за прямоугольного выреза на экране не хватило места для него — значок перекочевал в Центр управления. Другим альтернативным способом контролировать процент заряда аккумулятора стал виджет «Аккумуляторы». Похоже, теперь Apple готова вернуть процент заряда аккумулятора в строчку состояния, но в другом виде и новая реализация может понравиться далеко не всем, судя по первым отзывам.

Ранее точный процент зарядки показывался слева от значка аккумулятора, а в пятой бете iOS 16 разработчики разместили цифры внутри значка аккумулятора (чтобы включить функцию после обновления, нужно перейти в меню «Аккумулятор» в «Настройках» и включить переключатель «Процент заряда аккумулятора»).

Автор The Verge назвал новую пиктограмму процента зарядки аккумулятора «адски безобразной словно из 2011 года» и сравнил его с номером на спортивной майке. Главные претензии не к оформлению, поскольку эстетическое суждение субъективно, а к функциональной части — неразборчивый мелкий шрифт и отказ от интуитивно понятного подхода с изменением фоновой окраски и уменьшением заполненности индикатора. Это небольшое утешение, но по крайней мере значок аккумулятора все еще изменяет цвета после активации режима низкого энергопотребления (значок окрашивается в желтый цвет) и подключения к электросети (зеленый с символом молнии рядом). При зарядке значок батареи и цифры становятся больше и читабельнее. Почему не сделать так же для обычного режима?

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Кроме того, сообщается, что процент заряда аккумулятора не будет отображаться на iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Но не исключено, что ситуация еще может измениться.

Судя по оптимизации системы и скорости работы свежей беты, финальный релиз уже не за горами – вероятнее всего, следующий сборник Gold Master, а дальше официальный запуск iOS 16. Он ожидается осенью вместе с линейкой iPhone 14 из четырех моделей и рядом других новинок.