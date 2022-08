iPhone 14 — насколько подорожают новые смартфоны Apple в сравнении с предшественниками [оценка Мин-Чи Куо]

Несмотря на сокращение мирового рынка смартфонов на фоне экономического кризиса, Apple демонстрирует стабильность и уверенно продолжает увеличивать объем продаж iPhone — в прошлом квартале компания даже продемонстрировала лучший результат за последние 10 лет. В то же время прибыль Apple снизилась на 11%, так что, вероятнее всего, повышения цен не избежать. Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что будущая линейка iPhone 14 существенно прибавит в цене в отношении iPhone 13.

Аналитик считает, что средняя цена продаж (ASP) всей линейки iPhone 14 может вырасти на 15% по сравнению с нынешней серией iPhone 13. Цены базовой модели iPhone 13 в США начинаются от $799 за версию со 128 ГБ памяти, тогда как Pro и Pro Max поднимают планку минимальной цены до $999 и $1099 соответственно. И хотя Куо не придает точных прогнозируемых значений цен по каждой отдельной модели, он считает, что ASP линейки iPhone 14 (включая модели Pro) может колебаться от $1000 до $1050. В повышении ASP аналитик обвиняет потенциально более дорогие iPhone Pro и Pro Max, а также увеличение их доли в общем объеме продаж.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022