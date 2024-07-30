iPhone SE 4 будет использовать старые OLED-панели iPhone 13, но с худшими характеристиками

Будущий «бюджетный» смартфон Apple iPhone SE 4 получит дисплей, отстающий от современных устройств на несколько поколений. Фактически Apple решила повторно использовать OLED-панель от iPhone 13. А чтобы уменьшить затраты на производство, компания дополнительно снизит технические характеристики дисплея.

За право поставки дисплеев для будущего смартфона спорили Samsung и BOE. Победителем в этой борьбе оказалась китайская компания, которая согласилась на предложение Apple поставлять OLED панели по цене $25. Samsung не смогла принять такие условия, вероятно, из-за незначительной маржи. BOE будет поставлять 20 млн единиц OLED-панелей. LG будет добавлена в качестве второго поставщика дисплеев iPhone SE 4. Европейский производитель дисплеев Tianma также пытался стать поставщиком панелей для iPhone SE 4, но маловероятно, что его добавят в цепочку поставок.

Отмечается, что Apple снизит характеристики дисплея, чтобы уменьшить затраты на производство iPhone SE 4. Это может означать, что в дополнение к отсутствию поддержки ProMotion, экран «бюджетного» iPhone также может обеспечивать менее точную передачу цветов и иметь более низкую общую яркость.

Ранее сообщалось, что массовое производство недорогой модели начнется в октябре, но фактический запуск, вероятно, состоится в начале 2025 года. Ее цена пока неизвестна.

Источник: wccftech