iPhone SE 4 наконец-то получит функцию, доступную на Android уже более 10 лет

Хотя уже в ближайшие дни ожидается презентация новой линейки смартфонов iPhone 16, многие покупатели с ограниченным бюджетом ожидают появления «доступной» модели iPhone SE 4. Как гласят слухи, это устройство наконец откажется от устаревшего корпуса и перейдет на обновленный более современный дизайн, который лучше согласуется с флагманскими моделями Apple.

Также сообщается, что это будет первая модель SE, которая использует OLED-панель. Отказ от LCD дисплея позволит обеспечить более яркие цвета, настоящие уровни черного и лучшую контрастность. Однако ожидается, что бюджетный смартфон все еще предложит ту же частоту обновления 60 Гц. Дело в том, что Apple зарезервировала свою технологию ProMotion с частотой до 120 Гц для своих iPhone и iPad высокого класса. По слухам, базовые модели iPhone 17 будут использовать частоту обновления дисплея 120 Гц. Однако пока непонятно, когда Apple расширит доступность высокой частоты обновления на «бюджетную» линейку iPhone SE.

После перехода iPhone SE 4 на OLED в начале 2025 года ни один будущий iPhone никогда больше не будет иметь LCD панель. Это нанесет ущерб компаниям Japan Display и Sharp, поскольку они были поставщиками LCD дисплеев для Apple. Ни одна из них не производит OLED-панели для телефонов (JDI поставляет маленькие OLED-дисплеи для Apple Watch). Их полностью заменят BOE и LG Display, которые сейчас производят OLED экраны для iPhone.

Несмотря на то, что некоторые Android-смартфоны, такие как Galaxy S, предлагают OLED-дисплеи с 2010 года, Apple не использовала такие панели до дебюта iPhone X в 2017 году. Это было примерно в то же время, когда OEM-производители Android-телефонов начали массово использовать OLED.

Источник: androidauthority

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