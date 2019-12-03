Исследование: 60% европейских энтузиастов отдают предпочтение процессорам AMD





Организация European Hardware Association (EHA) провела опрос и обнаружила, что 60% энтузиастов компьютерной техники предпочитают процессоры AMD, а не чипы Intel. Это значительно выше показателей 2018 и 2017 годов, когда предпочтение продукции AMD отдавали 50% и 40% энтузиастов, соответственно.

Эти результаты опроса коррелируют с тем, что можно видеть в сетях розничных продаж – из-за высокого спроса процессоры AMD доминируют в розничной продаже через Amazon в США, Великобритании и Германии.

Организация EHA считает, что этот повышенный интерес энтузиастов к процессорам AMD связан с запуском серии Ryzen 3000. Эта линейка обеспечивает высокую производительность, особенно 12-ядерная модель Ryzen 9 3900X и 16-ядерная версия Ryzen 9 3950X. Хотя не все энтузиасты могут позволить себе покупку этих процессоров, и многие отдают предпочтение более доступным устройствам вроде Ryzen 5 3600. В любом случае, это, безусловно, помогает восприятию AMD на рынке.

В опросе также содержались данные о предпочтениях в использовании GPU. Но в данном сегменте результат AMD выглядит не столь впечатляющим. По сравнению с началом года доля видеокарт AMD возросла с 19% до 23%. Кроме того, почти все респонденты, заявившие, что они предпочитают графические процессоры AMD, также отметили, что они предпочитают и процессоры AMD, а не чипы Intel. Похоже, что покупатели процессоров AMD, скорее всего, также купят видеокарты AMD (и наоборот), что неудивительно.

Таким образом, данные EHA подтверждают факт растущего доминирования процессоров AMD среди энтузиастов. И хотя энтузиасты не генерируют большой объём продаж, но зачастую они делают обзоры, дают рекомендации и формируют общественное мнение.

Источник: tomshardware