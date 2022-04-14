IT-армия Украины создала онлайн-карту с адресами и номерами телефонов российских мародеров

После массового мародерства и бегства из Киевской области российские военные отправляли награбленное при помощи курьерских служб в беларуси и россии. IT-армия получила данные перевозчиков, в которых указаны номера телефонов отправителей и получателей, а также адреса доставки.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

«После отступления из Киевской области, мародеры отправляли вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов». IT ARMY of Ukraine

Кибервоины установили личные данные отсылавших украденные у украинцев вещи, в том числе дату рождения, звания, воинские части, табельные номера и личные страницы в соцсетях. Все данные можно найти на карте, которая постоянно обновляется.

Подобную карту составили и с данными российских военных, которые убивали и мародерили в Буче.