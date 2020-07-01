Итоги первого месяца работы системы автофиксации нарушений ПДД: почти 400 тыс. постановлений и 220 тыс. оплаченных штрафов на сумму 31 млн грн, количество нарушений снизилось в 4,5 раза





Сегодня исполнился ровно месяц с момента запуска в Украине системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД, по этому поводу МВД опубликовало соответствующую статистику и рассказало о дальнейших нововведениях. Самое важное — за это время количество нарушений скоростного режима снизилось в 4,5 раза, тем не менее было отправлено почти 400 тыс. постановлений и оплачено 31 млн штрафов.

«Сейчас в Киеве мы отрабатываем фиксацию таких правонарушений как проезд по полосе общественного транспорта, фиксация нарушений стоянки, выезд на встречную полосу движения и проезд по пешеходным дорожкам. Кроме того, уже в этом году за счет госбюджета планируется закупить 300 видеокамер для использования на дорогах Украины. В течение следующих двух лет по всей стране заработает 1000 таких камер, основная задача которых — дисциплинировать водителей, потому что за прошлый год в Украине в авариях погибло более 3000 человек», — рассказал Антон Геращенко.

Отметим, что определение дополнительных нарушений ПДД (помимо скоростного режима) обещали запустить с 1 июля 2020 года, однако как заметили в МВД, система требует определенной отработки.

«Всего было отправлено 398 410 постановлений о превышении скорости. На сегодня оплачено 219 000 штрафов на сумму более 31 млн гривен. Эти деньги будут направлены на оплату услуг «Укрпочты», на оплату печати бланков, а остальные средства будут направлены в бюджет для расходов на восстановление транспортной инфраструктуры» — отметил заместитель министра внутренних дел.

Также в МВД озвучили сроки введения увеличенных штрафов за многократное превышение скорости, по словам Антона Геращенко соответствующий законопроект будет подан в ВРУ в сентябре. В нем предусмотрят увеличение штрафа для систематических нарушителей скоростного режима до 3400 грн.

Отметим, что в МВД уже выбрали порядка 1200 опасных мест на дорогах Украины, где рано или поздно будут установлены камеры, всего же украинская система видеофиксации в текущей конфигурации способна поддерживать до 6000 камер. Также напомним, что с сегодняшнего дня в Украине вводится уголовная ответственность за пьяное вождение с одновременным повышением штрафов.

Источник: МВД Украины