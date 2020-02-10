Из-за ошибки некоторые компьютеры с Windows 7 отказываются выключаться или перезагружаться





В середине прошлого месяца корпорация Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7, но немалое количество пользователей всё ещё работает с этой ОС. И у некоторых из них начала проявляться проблема, соответствующие сообщения публикуются на форумах Microsoft, Reddit и других площадках.

Как пишут пользователи, компьютеры с Windows 7 отказываются выключаться или перезагружаться, как обычно, утверждая, что «у вас нет разрешения на выключение этого компьютера». Некоторые пользователи смогли неофициально устранить эту неприятную ошибку с помощью командной строки и Редактора групповых политик, чтобы принудительно присвоить разрешения. Однако это явно не тот способ, к которому должны прибегать пользователи, чтобы просто выключить компьютер.

Также появились сообщения, что устранить проблему удалось после отключения нескольких служб обновлений Adobe. Однако пока неясно, насколько надёжный такой способ и действительно ли проблема заключается именно в ПО Adobe. Представитель Microsoft заявил, что компания «активно расследует» эту проблему, но пока нет сведений о том, как ситуация будет развиваться дальше.

Отметим, после прекращения поддержки Windows 7 компании Microsoft уже пришлось выпускать обновление для этой операционной системы. Возможно, в данном случае потребуется ещё одно «последнее» обновление.

Источник: Engadget