Из-за падения стоимости Bitcoin состояние братьев Уинклвоссов сократилось на $1 млрд

Полтора месяца назад благодаря активному росту стоимости Bitcoin братья Уинклвоссы стали первыми долларовыми миллиардерами, которые смогли получить столь внушительное состояние благодаря выросшему курсу криптовалюты. Затем, когда стоимость биткоина достигла $20 тыс., их состояние увеличилось почти в 2 раза. Но последовавший спад курса криптовалюты привёл к тому, что за один месяц состояние братьев Уинклвоссов уменьшилось на миллиард долларов.

На кошельке братьев насчитывается около 120 тыс биткоинов. Месяц назад, 17 декабря 2017 года, когда цена Bitcoin превысила $20 тыс., стоимость их активов составляла более $2 млрд, примерно, $2,4 млрд. Но ровно месяц спустя, 17 января 2018 года, стоимость криптовалюты снизилась до $10 тыс. Соответственно, состояние братьев Уинклвоссов также уменьшилось в 2 раза. После некоторой коррекции в настоящее время стоимость биткоин составляет около $11,5 тыс. Следовательно, активы братьев в криптовалюте оцениваются в $1,4 млрд или на $1млрд меньше, чем на пике стоимости.

Источник: fortune