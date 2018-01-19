Из-за падения стоимости Bitcoin состояние братьев Уинклвоссов сократилось на $1 млрд
Полтора месяца назад благодаря активному росту стоимости Bitcoin братья Уинклвоссы стали первыми долларовыми миллиардерами, которые смогли получить столь внушительное состояние благодаря выросшему курсу криптовалюты. Затем, когда стоимость биткоина достигла $20 тыс., их состояние увеличилось почти в 2 раза. Но последовавший спад курса криптовалюты привёл к тому, что за один месяц состояние братьев Уинклвоссов уменьшилось на миллиард долларов.
На кошельке братьев насчитывается около 120 тыс биткоинов. Месяц назад, 17 декабря 2017 года, когда цена Bitcoin превысила $20 тыс., стоимость их активов составляла более $2 млрд, примерно, $2,4 млрд. Но ровно месяц спустя, 17 января 2018 года, стоимость криптовалюты снизилась до $10 тыс. Соответственно, состояние братьев Уинклвоссов также уменьшилось в 2 раза. После некоторой коррекции в настоящее время стоимость биткоин составляет около $11,5 тыс. Следовательно, активы братьев в криптовалюте оцениваются в $1,4 млрд или на $1млрд меньше, чем на пике стоимости.
Источник: fortune
- Несколько лет назад братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы подали в суд на Марка Цукерберга и обвинили его в краже идеи социальной сети Facebook. В результате они получили отступные в сумме $66 млн. Часть этих денег – $11 млн – они вложили в покупку криптовалюты Bitcoin. На момент покупки (в 2013 году) стоимость Bitcoin составляла около $120 за единицу. За $11 млн братья выкупили около 100 тыс. биткоинов, что на тот момент составляло около 1% от всех имеющихся в обороте криптомонет.