Курс биткоина упал ниже $10 тыс.

Только мы успели написать о том, что курс биткоина опустился ниже $12 тыс, как менее чем за 24 часа криптовалюта подешевела еще сильнее.

По данным сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах, около 14:00 по киевскому времени курс ненадолго опустился до $9958. Правда, вскоре после этого курс снова поднялся чуть выше $10 тыс. и на момент написания этих строк составляет $10311. Отметим, что это впервые за долгое время биткоин опустился ниже планки $10 тыс., которую криптовалюта впервые перешагнула 28 ноября 2017 года.

Нынешнее падение связывают, в частности, с большой волатильностью криптовалюты в целом и недавними действиями властей Китая, направленными на ограничение масштабов майнинга.

О спекулятивной составляющей роста цены Bitcoin мы уже ранее неоднократно упоминали. Но экономисты Нил Гандал, Тайлер Мур, Тали Оберман и другие решили пойти дальше. Они проанализировали данные транзакций с биржи Mt. Gox (18 млн транзакций в CSV-файлах с ID пользователей, покупавших или продававших валюту), попавшие в сеть в результате утечки. Результаты проведенного ими исследования указывают, что один человек (или, вероятнее, одна организация) отвечает за рост цены биткоина от $150 до более чем $1000 за два месяца в 2013-м году. Соответствующая статья «Манипуляция ценой в экосистеме биткоина» вышла в научном Журнале монетной экономии.

Согласно данным исследования, за шестикратным подорожанием валюты стоят боты «Маркус» и «Вилли», которые на протяжении 2013 года заключали фиктивные сделки с криптовалютой. Первый бот был активен с 14 февраля по 27 сентября 2013-го и за это время насобирал 335 898 биткоинов стоимостью около $76 млн, а второй работал с 49 разных аккаунтов и за период активности (с сентября по декабрь) «купил» 268 132 биткоина стоимостью около $112 млн.

Исследователи отмечают интересный факт – Mt.Gox при своем банкротстве в марте-апреле 2014 заявила о потере 650 000 биткоинов, что примерно соответствует числу криптовалюты, купленной мошенническими системами.

Источник: Coindesk и TJ