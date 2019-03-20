Изображение демонстрирует, насколько вытянутым будет смартфон Sony Xperia 4, идущий на смену линейке Xperia Compact

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Неделю назад появилась информация о готовящемся к выходу среднеуровневом смартфоне Sony Xperia 4, который по цене и производительности займет место между нынешним флагманом Sony Xperia 1 и моделью Xperia 10. Еще тогда мы выдвигали предположение, что эта модель, несмотря на более крупный экран, готовится на замену линейке компактных смартфонов Xperia Compact, которую, как считается, производитель упразднил. Теперь тот же источник в подкрепление этой догадки опубликовал изображение, позволяющее наглядно сравнить модели Xperia Z5 Compact и Xperia XZ2 Compact с потенциальным Xperia 4 по размерам.

Напомним, Xperia Z5 Compact и Xperia XZ2 Compact оснащались экранами диагональю 4,6 и 5 дюймов с соотношением сторон 16:9 и 18:9 соответственно, тогда как Xperia 4 приписывают вытянутый дисплей диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2520х1080 пикселей (соотношение сторон 21:9).

Собственно, изображение демонстрирует очевидное — при одинаковой ширине, равной 65 мм, и меньшей толщине, сменщик Xperia Z5 Compact и Xperia XZ2 Compact из-за существенно возросшей диагонали выглядит очень вытянутым. По предварительным данным, размеры Xperia 4 составят 149,5х65х9,4 мм.

Смартфон Sony Xperia 4 должен получить SoC Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 флэш-памяти, сдвоенную камеру и аккумулятор емкостью 2800 мА•ч. При этом разъема 3,5 мм у этой модели не ожидается.

Данных о том, когда может состояться официальный анонс Sony Xperia 4, по-прежнему нет.

Источник: Sumahuinfo