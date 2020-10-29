JerryRigEverything проверил на прочность Apple iPhone 12 Pro: покрытие Ceramic Shield царапается точно так же, как и обычное стекло





Видеоблогер Зак Нельсон, более известный под псевдонимом JerryRigEverything, получил в свои руки новый смартфон Apple iPhone 12 Pro и устроил ему традиционную серию тестов на прочность.

Отметим, в этой модели для защиты дисплея используется стекло Ceramic Shield. Но после традиционной попытки поцарапать его различными твердыми предметами не удалось выявить каких-либо отличий Ceramic Shield от традиционного защитного стекла для смартфонов. Как и в случае других современных флагманских смартфонов, оставить мелкие царапины на Ceramic Shield можно при воздействии предметами с 6-ым уровнем твердости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твердости по шкале Мооса на защитном покрытии остаются более заметные и глубокие повреждения. Хотя царапины выглядят менее отчётливыми, чем на обычном защитном стекле. Для обеспечения защиты компания Apple покрыла стекло наноразмерными керамическими кристаллами. Однако это позволило повысить устойчивость к разбиванию, но не к появлению царапин.

Внешняя рамка смартфона Apple iPhone 12 Pro изготовлена из нержавеющей стали. Она более устойчива к появлению царапин по сравнению со смартфонами, в которых используется алюминиевая рамка. Хотя краска всё же царапается. На покрытии задней панели остаются следы после воздействия металлическими предметами, такими как ключи или монеты. Однако они легко устраняются, если просто протереть их пальцем.

Объективы основной камеры не царапаются обычными металлическими предметами, даже острыми. Оставить заметные царапины на них можно только при воздействии предметами с 6-ым (и более высоким) уровнем твердости по шкале Мооса.

В смартфоне Apple iPhone 12 Pro используется дисплей на базе технологии OLED. При воздействии на него открытым пламенем зажигалки на протяжении 30 секунд дисплей не получил никаких видимых повреждений, хотя обычно в подобных дисплеях появляется выгоревшее пятно, которое уже не восстанавливается. Вероятно, в случае iPhone 12 Pro дополнительную защиту обеспечивает покрытие Ceramic Shield, так как керамика имеет низкую теплопроводность.

В тесте на сгибание смартфон Apple iPhone 12 Pro отлично проявил себя. Благодаря рамке из нержавеющей стали и стеклянным панелям аппарат практически не прогибается, если пытаться сгибать его руками. Стекло при этом не трескается, и смартфон сохраняет структурную целостность.

Источник: gsmarena