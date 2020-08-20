JerryRigEverything разобрал ASUS ROG Phone 3: настоящее прозрачное окно, термопаста и крупная испарительная камера

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Известный блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything получил в своё распоряжение новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 3. В этот раз после традиционного теста на прочность он решил дополнительно посмотреть, что находится внутри устройства.

Первое, на что можно обратить внимание, это прозрачное стеклянное окно, через которое частично видны внутренние компоненты. В ASUS ROG Phone 3 действительно используется прозрачный фрагмент стеклянной задней панели, а не бутафорский рисунок, как в некоторых других устройствах. Под прозрачным участком стекла расположена металлическая радиаторная панель, предназначенная для отвода тепла от мощного процессора. Нагретый воздух выводится за пределы корпуса смартфона через небольшое вентиляционное отверстие, расположенное немного выше прозрачного фрагмента задней панели. При этом отверстие имеет решётку, призванную не допустить попадания пыли внутрь устройства.

Ещё одним интересным элементом конструкции является крохотная плата, которая предназначена для реализации RGB LED подсветки на задней панели. Кстати, LED вспышка камеры также выполнена на отдельной небольшой плате.

Металлический радиатор контактирует с испарительной камерой. В местах контакта нанесена термопаста для улучшения теплообмена. Испарительная камера достаточно большая, по мнению Зака, это пожалуй самая крупная испарительная камера, встречающаяся в смартфонах. Далее Зак Нельсон заглянул внутрь испарительной камеры и показал её внутреннюю конструкцию.

Большую часть внутреннего пространства смартфона занимает крупная батарея ёмкостью 6000 мАч.

Источник: gsmarena