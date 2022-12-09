К первой частной окололунной миссии SpaceX присоединятся еще 8 человек: среди них диджей Стив Аоки, певец T.O.P. и Тим Додд из Everyday Astronaut

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава выбрал людей, которые отправятся с ним в первый частный околомлунный полет SpaceX. Среди них певец, фотограф, диджей, хореограф и другие творческие люди.

В целом миллиардер выбрал 8 человек, которые будут сопровождать его в путешествии. Это:

Чхве Сын Хён, более известный как T.O.P. — певец из корейского бойс-бэнда BIGBANG;

Диджей Стив Аоки;

Фотограф и ведущий ютуб-канала Everyday Astronaut Тим Додд;

Фотограф из Ирландии Рианнон Адам;

Дизайнер и хореограф Йеми Акинием;

Режиссер, снимавший проекты для National Geographic, Брендан Холл;

Режиссер Карим Илия (снимал проекты об исчезающих видах животных);

Актер из Индии Дэв Д. Джоши.

Тем временем в резервный экипаж отнесли сноубордистку Кейтлин Фаррингтон и японскую танцовщицу Мию.

Проект dearMoon

Проект под названием dearMoon был запущен в 2018 году после того, как Маэдзава приобрел у SpaceX все места для шестидневного путешествия на Луну. Миллиардер объявил о наборе туристов коротким роликом, пригласив всех желающих принять в нем участие.

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Всего в полете примут участие от 10 до 12 человек, причем восемь членов экипажа выбрали «из народа». Это люди, у которых вообще нет подготовки (а не военные, бывшие астронавты или пилоты). Миллиардер полностью оплатит участие каждого в экспедиции.

В 2020 году Маэдзава также решил организовать реалити-шоу, чтобы найти спутницу жизни для путешествия к Луне, но в результате передумал и все отменил.

По словам Маэдзавы, проект получил около миллиона заявок от заинтересованных лиц со всего мира, которые впоследствии прошли «строгий процесс отбора». Такой творческий состав команды не удивляет, поскольку миллиардер в начале планировал взять с собой в окололунное путешествие художников, чтобы вдохновить их на создание чего-то, что будет «способствовать миру во всем мире».

Юсуку Маэдзава не указал, почему решил взять певца в путешествие, но T.O.P. когда-то надевал скафандр в своем клипе. Это пока единственная связь корейской звезды с космосом.

Весь экипаж отправится к Луне, вероятно, в 2023 году (хотя фактическая дата зависит от разработки Starship) и будет продолжаться 6-7 суток: по 3 дня нужно только на то, чтобы добраться до Луны и вернуться на Землю.

С мая 2021 года, когда Starship SN15 совершила первый полностью успешный высотный полет, SpaceX множество раз корректировала график и переносила первый орбитальный полет. В конце сентября после того, как SpaceX впервые провела огневые испытания 70-метровой ракеты Super Heavy Booster 7 с 7 метановыми двигателями Raptor, Илон Маск в очередном апдейте сообщил, что предварительный запуск запланирован на конец октября-ноябрь 2022 года. И вот сейчас график «съехал» еще на месяц. SpaceX по-прежнему планирует использовать для первого орбитального полета пару из Starship SN24 и Super Heavy B7.

Юсаку Маэдзава — японский миллиардер и коллекционер искусства, его состояние оценивается в два миллиарда долларов. Он заработал их с помощью онлайн магазина одежды Zozotown, который основал в 1998 году и оставил в 2019 году, продав контрольный пакет акций SoftBank. Ранее Юсаку летал на МКС, чтобы подготовиться к миссии dearMoon. Там миллиардер провел 12 дней, снимая влоги о жизни в космосе.

В октябре, еще один бизнесмен, 82-летний американец Деннис Тито, объявил, что приобрел 2 из 12 мест (для себя и жены) на второй частный полет к Луне на Starship. Ранее Тито стал первым человеком в мире, непрофессиональным астронавтом, который отправился в космос за свой счет.

SpaceX также заключила контракт с NASA на первую высадку человека на Луну в рамках программы Artemis. Ранее космическое агентство наконец-то осуществило запуск ракеты Space Launch System в рамках миссии Artemis I, космический корабль Orion с манекенами на борту облетел спутник и ныне возвращается на Землю. Ожидается, что он приводнится у побережья Сан-Диего 11 декабря.

Отметим, что за всю историю к Луне летали 24 человека – астронавты, участвовавшие в американской космической программе «Аполлон». Причем после миссии «Аполлон-17» 1972 года, когда американцы в шестой раз высадились на спутник Земли, к Луне больше никто не летал.