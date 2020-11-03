К распродаже 11.11 Samsung подготовила специальную лимитированную версию Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing по цене $3145





Компания Samsung сообщила о выпуске лимитированной версии смартфона Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing. В продажу поступит всего 777 экземпляров этого устройства, их можно будет купить, начиная с 11 ноября (11.11 или День холостяка, когда во многих странах и магазинах проводятся распродажи).

Данная ограниченная версия смартфона стилизована под команду BSEM Asia Sonic Racing, которая выиграла свой первый подиум на чемпионате China GT в прошлом году с парой автомобилей V8 Vantage GT4. Сам смартфон практически не претерпел изменений. Особенностью в данном случае является розничная упаковка и комплектация. Покупатель получит кожаный чехол для смартфона, умные часы Galaxy Watch3, хрустальную идентификационную карту, фирменные футболку и кепку. Предлагается два варианта цветового исполнения смартфона и часов, при этом цвет чехла, судя по всему, является случайным выбором.

Цена смартфона Samsung Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing составляет 21 тыс. юаней (около $3145). Несмотря на столь существенный ценник, он оказался ниже стоимости входящих в комплект поставки предметов. Цена одного лишь смартфона Galaxy Z Fold2 в конфигурации 12/512 ГБ памяти и умных часов Galaxy Watch3 уже превышает стоимость Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing (17 тыс. и 4,6 тыс. юаней, соответственно).

Для тех, кто не успеет купить один из 777 экземпляров Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing, компания Samsung подготовила другой набор. По той же цене предлагается комплект со смартфоном, умными часами Galaxy Watch3 и наушниками Galaxy Buds Live, но уже без памятных вещей Aston Martin.

Источник: gsmarena