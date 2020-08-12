Кабмин поддержал законопроект о постепенном выводе из обращения паспортов-книжечек и их замене на ID-карты





Сегодня, 12 августа 2020 года, на очередном заседании Кабмина правительство Украины поддержало проект Закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Согласно данному документу планируется постепенный вывод бумажных паспортов-книжечек из обращения за счет их замены напластиковые карточки (ID-паспорта).

Проект закона предусматривает следущие сроки действия паспорта для граждан Украины:

от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

— до дня достижения лицом 25-летнего возраста; от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет — фотографию при оформлении паспорта;

— до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет — фотографию при оформлении паспорта; от 45 лет и старше — бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста — фотографию при оформлении паспорта.

Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта (например, в случае утери или порчи) также будут выдавать только в форме пластиковых карт.

В то же время для украинцев в возрасте 45 лет и старше, которые пользуются паспортами-книжками, никаких мотивационных мер по переходу на ID-паспорта не предусмотрено, так что они могут пользоваться ими сколь угодно долго. Интересно, что по данным Миграционной службы Украины с января 2016 года ID-карточки оформили 26 тысяч граждан Украины в возрасте от 71 до 90 лет и 500 граждан в возрасте от 91 до 110 лет.

Отметим, что ID-карты были введены в январе 2016 года на смену бумажного паспорта гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией. Главным мотивом внедрения новых документов стала безопасность — старые паспорта-книжечки на сегодняшний день значительно менее защищены от подделки, чем более современный ID-вариант.

Напомним, что весной текущего года Кабмин приравнял электронные паспорта в приложении «Дія» к их бумажным аналогам.

Источник: МВД